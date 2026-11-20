Sot, në zonën stërvitore të Kampit Vrellë, u zhvillua ushtrimi i përbashkët “Shpata e Artë”, në të cilin u përfshinë misioni i KFOR-it i udhëhequr nga NATO, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe Policia e Kosovës (PK).
Në këtë stërvitje mori pjesë edhe personeli i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), në përputhje me mandatin e saj origjinal të mbrojtjes civile.
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Stërvitja u konceptua dhe u ekzekutua sipas përparësisë “Provoni dhe Parandaloni” të KFOR-it.
Personeli i vendosur u përball me një sërë skenarësh me intensitet të lartë që simulonin emergjenca komplekse, përmes të cilëve u ushtruan procedurat e përbashkëta të komandimit, kontrollit dhe komunikimit, brenda zinxhirëve përkatës të komandës.
Aktivitetet përfshinë manovra të Kontrollit të Turmave dhe Trazirave (CRC) për të praktikuar teknikat e deeskalimit dhe administrimin e rendit publik, si dhe stërvitje të Evakuimit të Shpejtë Mjekësor (MEDEVAC) të mbështetura nga mjetet ajrore me krahë rrotullues të KFOR-it, për të garantuar nxjerrjen në kohë të viktimave të simuluara.
Specialistët e asgjësimit të sigurt të municioneve shpërthyese (EOD) dhe të materialeve të rrezikshme (HAZMAT) nga KFOR-i dhe FSK-ja bashkëpunuan për të identifikuar dhe siguruar pajisjet e simuluara shpërthyese, si dhe për të trajtuar rreziqet kimike e mjedisore në një mjedis të simuluar të kontaminuar.
Stërvitjet e rregullta të përbashkëta janë thelbësore për të mbajtur një nivel të lartë gatishmërie operacionale dhe për të siguruar që njësitë pjesëmarrëse të sigurisë të reagojnë shpejt, në mënyrë efektive dhe të koordinuar ndaj krizave të mundshme.
Përfundimi me sukses i ushtrimit “Shpata e Artë” nënvizon përkushtimin e palëkundur të KFOR-it për të bashkëpunuar me reaguesit e tjerë të sigurisë, vendorë dhe ndërkombëtarë, në përputhje me mandatin e tij.
Mesazhi kryesor i përcjellë nga komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, ishte: “Ky është misioni ynë. Bëhet fjalë për njerëzit, sigurinë e tyre dhe tonën. Kjo është ajo që jemi këtu për të ofruar, me profesionalizëm, paanshmëri dhe përkushtim”, duke theksuar rëndësinë e këtij ushtrimi.