Mauricio Pochettino, trajneri i ri i Manchester United, raportohet se po përgatitet t’i rrëmbejë Tottenham Hotspurit sulmuesin e spikatur të Bundesligës, Igor Matanovic.
Sulmuesi kroat me gjatësi 1.94 metra është shndërruar në një objektiv të merkatos së janarit për Djajtë e Kuq, ndonëse më parë Tottenhami ishte skuadra që kryesonte garën për nënshkrimin e Matanovic.
Të lidhura
None found
Futbollisti i Freiburgut ka gjetur rrugën e rrjetës katër herë në nëntë ndeshje të Bundesligës këtë sezon dhe tani ndodhet në qendër të një sfide transferimesh midis Manchester United dhe Tottenhamit.
Sipas The i Paper, Manchester United po kërkon t’ia kalojë Tottenhamit në garë, pasi ky i fundit më parë udhëhiqte përpjekjet për nënshkrimin e kroatit.
Me Benjamin Seskon të pamundur për të luajtur deri në vitin 2027, Matanovic pritet të shërbejë si një zëvendësues i menjëhershëm dhe një konkurrent i ardhshëm për pozicionin e sllovenit.
Djajtë e Kuq zënë vendin e 18-të në renditjen e Premier League dhe janë të tetët për numrin e golave të shënuar në elitën angleze, ndërsa Ipswich Town ndodhet përpara tyre në të dyja renditjet.
Një transferim i mundshëm për lojtarin e Freiburgut nuk do të ishte një kërkesë e re nga ana e teknikut argjentinas, pasi Manchester United e ka vëzhguar më parë kroatin dhe situatën e tij në vitin 2026.
Tottenhami e ndoqi gjithashtu Matanovic gjatë gjithë verës dhe u shfaq në pozicionin e parë për të marrë sulmuesin e Bundesligës, përpara se Djajtë e Kuq të shfaqnin interesimin më të fundit.
Igor Matanovic do t’i kushtonte Manchester United 50 milionë funte për shkak të interesimit të Spurs.
23-vjeçari, një sulmues shtatlartë i Bundesligës, regjistroi 19 gola në 50 paraqitje për Freiburgun sezonin e kaluar dhe ka kontratë deri në vitin 2029, çka do të thotë se Freiburg nuk ndodhet nën presion të menjëhershëm për ta shitur.
Kroati ka shënuar tetë gola dhe ka dhënë tre asiste në 16 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon, ndërsa më parë iu bashkua Freiburgut për vetëm 7 milionë funte në vitin 2025.