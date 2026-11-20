Jose Mourinho, trajneri i Real Madridit, braktisi konferencën e shtypit në prag të ndeshjes kundër Celta Vigos, menjëherë pasi u pyet për Cristiano Ronaldon.
Gazetarët e pyetën se si e shikon kombëtaren portugeze në mungesë të Ronaldos.
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Por trajneri portugez nuk pranoi të futej në atë temë dhe u përgjigj shkurtimisht.
“Jo, jo, jo, jo jo. Si portugez, e vetmja gjë që them është se Portugalia duhet të fitojë gjithmonë. I laj duart nga të tjerët dhe nuk them asgjë. Faleminderit”, tha Mourinho, u ngrit në këmbë dhe doli nga salla.
Në pjesën tjetër të konferencës, fokusi kryesor ishte Vinicius. Braziliani u rikthye në skuadër pas një pezullimi prej katër ndeshjesh dhe realizoi pesë gola për kombëtaren në dy ndeshje miqësore kundër Singaporit dhe Japonisë.