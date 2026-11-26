Këtë fundjavë, kampionati “Abissnet Superiore” vijon me pesë takimet e javës së 13-të, të shpërndara në tri ditë, nga e premtja deri të dielën.
Të premten, më 27 nëntor, Tirana mirëpret Skënderbeun në stadiumin “Selman Stërmasi” në orën 13:30. Në të njëjtën ditë, në orën 18:30, Dinamo City dhe Partizani përballen në “Elbasan Arena”.
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Të shtunën, më 28 nëntor, Vora luan me Teutën në fushën e saj në orën 13:30, ndërsa Vllaznia pret Laçin në “Loro Boriçi” në orën 16:00.
Java e 13-të mbyllet të dielën, më 29 nëntor, me sfidën Egnatia – AF Elbasani, e cila nis në orën 18:30 në “Arena Egnatia”.
Programi i javës së 13-të:
Tirana – Skënderbeu, 27.11.2026, 13:30, “Selman Stërmasi”
Dinamo City – Partizani, 27.11.2026, 18:30, “Elbasan Arena”
FK Vora – Teuta, 28.11.2026, 13:30, “KF Vora”
Vllaznia – KF Laçi, 28.11.2026, 16:00, “Loro Boriçi”
Egnatia – AF Elbasani, 29.11.2026, 18:30, “Arena Egnatia”