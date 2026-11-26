Fenerbahçe ka zgjedhur një mënyrë krijuese për të paraqitur Vedat Muriqin dhe gjendjet e tij shpirtërore në fushën e blertë – nga qetësia dhe nervozizmi, te emocionet dhe shpërthimi i festës pas shënimit të golit.
Në faqen zyrtare të klubit turk në rrjetet sociale është shpërndarë një fotografi e veçantë e sulmuesit kosovar, e shoqëruar me mbishkrimin “The many moods of Vedat”, që në shqip përkthehet “Të gjitha emocionet e Vedatit”.
Të lidhura
None found
Kolazhi përmbledh disa nga shprehjet e fytyrës së Muriqit gjatë ndeshjeve, ku ai shfaqet herë i qetë, herë i zemëruar, i mërzitur ose i hutuar, por edhe në momentet kur arrin të shënojë në Ligën e Kampionëve. Megjithatë, e vërteta është se fytyra e tij mbetet pothuajse e pandryshuar.
Publikimi vjen pas një mbrëmjeje tjetër të rëndësishme për sulmuesin e Kosovës, i cili ishte vendimtar në fitoren e Fenerbahçes në transfertë kundër Shakhtar Donetsk.
Muriqi shënoi golin e vetëm të takimit në minutën e 56-të, duke i siguruar skuadrës turke tre pikë të rëndësishme në kuadër të xhiros së pestë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.
Pas këtij goli, sulmuesi nga Prizreni ka arritur në kuotën e 10 golave në 20 paraqitje në të gjitha garat.