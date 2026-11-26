Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa, i është kundërpërgjigjur Xhavit Halitit, pasi ky i fundit deklaroi në një emision televiziv se “Besian Mustafa e di se kush ia ka vrarë babain”.
Para se të hynte në sallën e Kuvendit, Mustafa komentoi këtë deklaratë duke theksuar se familja e tij dhe mbarë Kosova presin që drejtësia për Xhemajl Mustafën të vijë nga gjykatat vendore, e jo nga studiot televizive.
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“Unë për vrasjen e babës dhe i gjithë populli i Kosovës kërkon e pret drejtësi nga gjykatat vendore e jo në studiot televizive, aq më pak nga z.Xhavit Haliti. Ky është i vetmi koment”, tha Mustafa për mediat.