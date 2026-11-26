Suksesi i Egnatias në Ligën e Konferencës nuk ka vlerë vetëm për klubin rrogozhinas.
Përballja me Linkoln Red Imps është e rëndësishme edhe për futbollin shqiptar në tërësi, pasi një fitore tjetër do t’i shtonte pikë të çmuara koeficientit të Shqipërisë në klasifikimin e UEFA-s.
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Në një sezon ku paraqitjet e skuadrave shqiptare në kompeticionet europiane përcaktojnë pozicionin e vendit në renditjen kontinentale, çdo rezultat pozitiv merr peshë të veçantë.
Deri tani Shqipëria ka mbledhur 12 pikë në sezonin 2026-2027, çka i jep një mesatare prej 3.000 pikësh. Në këtë total përfshihen kontributet e katër përfaqësueseve në Evropë: Egnatia, Dinamo, Elbasani dhe Vllaznia. Rrogozhinasit kanë sjellë pjesën më të madhe, me 6 pikë, ose gjysmën e totalit të grumbulluar nga klubet shqiptare.
Dinamo ka siguruar 4 pikë, ndërsa Elbasani dhe Vllaznia kanë nga 1 pikë secila. Një fitore e re e Egnatias do të kishte ndikim të menjëhershëm në këtë renditje. Sipas mënyrës së llogaritjes së UEFA-s, tri pikët e një fitoreje në fazën e ligës kthehen në dy pikë për koeficientin e vendit. Duke qenë se Shqipëria ka katër klube në garë, ky rezultat do t’i shtonte 0.500 pikë mesatares kombëtare. Kështu, koeficienti sezonal do të rritej nga 3.000 në 3.500 pikë.
Rëndësia e këtij rezultati kapërcen një ndeshje të vetme. Koeficienti i UEFA-s llogaritet duke mbledhur pikët e të gjitha skuadrave të një vendi dhe duke i pjesëtuar me numrin e klubeve pjesëmarrëse.
Kjo nënkupton se çdo fitore ose barazim në Evropë ndikon në shifrën përfundimtare. Sa më shumë pikë të arrijnë klubet shqiptare, aq më mirë mund të pozicionohet Shqipëria në renditjen sezonale dhe atë pesëvjeçare, e cila shërben për përcaktimin e kuotave dhe pozicioneve në shortet europiane të sezoneve të ardhshme.
Për Egnatian, përballja me Linkolnin është një rast për të vijuar shkrimin e historisë së saj evropiane, por njëkohësisht edhe për t’i dhënë dorë futbollit shqiptar në një objektiv më të gjerë.