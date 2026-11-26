Sipas të dhënave më të fundit nga portali i specializuar Transfermarkt, tre lojtarët më të vlefshëm nga Amerika e Jugut kanë një vlerë të përbashkët prej 360 milionë eurosh.
Kryeson këtë renditje sulmuesi brazilian i Real Madridit, Vinicius Junior, i cili vlerësohet në 130 milionë euro.
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Pas tij vijnë dy kampionët e botës me Argjentinën në Kupën e Botës 2022 në Katar: Enzo Fernandez i Manchester Cityt, me vlerë 120 milionë euro, si dhe Julian Alvarez i Atletico Madridit, i vlerësuar në 110 milionë euro.
Pavarësisht vlerës së tyre të lartë në treg, asnjëri prej këtyre tre futbollistëve nuk ka shkëlqyer me statistika individuale në këtë fillim sezoni, sidomos kur bëhet fjalë për numrin e golave të shënuar.
Vinicius Junior mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm të Real Madridit, por këtë edicion nuk po e ka ndikimin e zakonshëm në finalizim. Në 14 ndeshje zyrtare me skuadrën madrilene, braziliani ka shënuar vetëm dy gola dhe ka dhënë tri asistime.
I dyti në këtë listë është Enzo Fernandez, me një vlerë prej 120 milionë eurosh. Mesfushori argjentinas konsiderohet një emër kyç te Manchester City, megjithatë ka arritur të shënojë vetëm dy gola dhe një asistim në 16 takime zyrtare.
Këto shifra i përkasin një periudhe të vështirë për klubin anglez, i cili po përballet me probleme nën drejtimin e trajnerit Enzo Maresca.
Julian Alvarez e mbyll këtë treshe me një vlerë tregu prej 110 milionë eurosh.
Sulmuesi i Atletico Madridit ka realizuar dy gola dhe ka ofruar pesë asistime në 13 paraqitje zyrtare gjatë këtij sezoni.
Argjentinasi kaloi një merkato verore të trazuar, ku u fol për mundësinë e një largimi nga Atletico Madridi, por në fund mbeti pjesë e ekipit të drejtuar nga Diego Simeone.
Pavarësisht se numrat e tyre në këtë fillim sezoni nuk janë aspak mbresëlënës, Vinicius Junior, Enzo Fernandez dhe Julian Alvarez mbeten tre lojtarët më të shtrenjtë të Amerikës së Jugut, me një vlerë të kombinuar prej 360 milionë eurosh.