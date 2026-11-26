Mirce Najdoski, kryetar i Komitetit për Kulturë pranë LSDM-së, deklaroi se marrëveshja kolektive në fushën e kulturës duhet të mbrohet dhe të zbatohet në tërësi, ndërsa të drejtat e mijëra punonjësve të këtij sektori nuk mund të vihen në pikëpyetje.
Ai i bëri thirrje qeverisë që të mos ndërhyjë në të drejtat e punëtorëve, duke nënvizuar se kultura nuk është pronë e asnjë partie dhe se punonjësit e saj nuk duhet të trajtohen si viktima anësore të politikave qeveritare.
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Najdoski ngriti shqetësimin se mijëra të punësuar në kulturë rrezikojnë të humbasin marrëveshjen kolektive dhe të rikthehen në kushtet e para vitit 2020. Ai pyeti nëse qeveria, të cilën e cilësoi si kriminale dhe kontrolluese të gjithçkaje në vend, e njeh paraprakisht vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila pritet të shqyrtojë nesër çështjen që vë në diskutim këtë marrëveshje.
Duke theksuar se të drejtat e punëtorëve nuk duhet të kërcënohen, ai kërkoi që Gjykata Kushtetuese të veprojë në mënyrë të pavarur dhe pa ndikime politike.
“Mesazhi ynë është i qartë: të drejtat e punëtorëve nuk guxojnë të rrezikohen dhe Gjykata Kushtetuese nuk duhet të shndërrohet në zgjatje të asnjë qeverie”, u shpreh Najdoski.
Ai kujtoi se marrëveshja kolektive për kulturën është fryt i një lufte të gjatë sindikale, negociatash dhe dialogu social, përmes së cilës janë arritur përmirësime konkrete në gjendjen materiale dhe profesionale të mijëra punonjësve të kulturës.