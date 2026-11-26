Në disa raste, ndryshimi i mjedisit është i domosdoshëm për të nxjerrë në pah aftësitë e vërteta. Kjo duket se vlen edhe për futbollistin shqiptar me pasaportë zvicerane, Leart Kabashi. 18-vjeçari u zhvendos verën e kaluar nga Grasshoppers drejt Skocisë, te skuadra e Hearts, dhe pas vetëm pak ndeshjesh ka nisur të tërheqë vëmendje të madhe.
Në të vërtetë, Kabashi kishte rënë në sy që në Cyrih. Në ndeshjen e tij të parë, kur ishte vetëm 17 vjeç, ai shënoi gol menjëherë. Por, pasi ndryshoi udhëheqja e klubit, ai u kthye sërish te ekipi U21, ku vazhdoi të linte përshtypje me performanca bindëse.
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Kjo ishte arsyeja që gjatë verës Kabashi zgjodhi të largohej dhe kaloi te Heart of Midlothian. Skuadra që u rendit e dyta në kampionatin skocez aktualisht garon në Ligën e Konferencës.
Në Edinburg, Kabashi duket se po gjen besimin që i mungoi në Zvicër. Që në ndeshjen e parë, ai u zgjodh lojtari më i mirë i takimit. Edhe në paraqitjen e radhës, përballë Dundee (fitore 8:0), futbollisti shqiptar u dallua qartë – dhe këtë herë në një rol jo të zakonshëm për të.
Në vend të pozicionit të tij të zakonshëm në sulm, 18-vjeçari u vendos në qendër të mesfushës me detyra mbrojtëse dhe la pa fjalë trajnerin e tij, Wouter Vrancken.
«Ai është shumë i aftë dhe shumë inteligjent», tha trajneri. Sipas tij, Kabashi shquhet për lëvizjet mes reparteve dhe ka aftësinë të drejtojë lojën.
«Ai e ka treguar në stërvitje se mund ta mbajë këtë rol», shtoi Vrancken.
Ndërkohë, vetë talenti shqiptar, kur u pyet për këtë pozicion të pazakontë, u përgjigj shkurt: «Unë luaj aty ku më cakton trajneri».
Kohët e fundit, Kabashi mori ftesë edhe nga trajneri i Kombëtares U20 të Zvicrës, Alex Frei. Në takimin me Rumaninë ai luajti 45 minuta, ndërsa në ndeshjen kundër Italisë qëndroi në fushë për 65 minuta.
Suksesi i tij në Skoci po konfirmohet edhe nga reagimet e shtypit. Pas fitores 8:0, e përditshmja britanike «Daily Record» shkroi se Kabashi ka një të ardhme shumë premtuese.
«Ai luan me një qetësi dhe pjekuri të madhe, dhe duket se mund të mbulojë disa role të ndryshme», shkruan gazeta.
Ende nuk është e qartë se në çfarë roli do të aktivizohet të dielën. Përballja me Celticun do të jetë prova e parë e vërtetë për Kabashin në Skoci.
Në të njëjtën ditë, ai do të festojë edhe ditëlindjen e tij të 19-të.