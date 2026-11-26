Çdo herë që zbret në fushë, Cristian Shpendi gjen mënyrën për të lënë shenjën e tij. Këtë e vërtetoi edhe së fundmi në suksesin bindës 5-1 të Cesenës kundër Ascolit, ku tre golat e shënuar prej tij u panë si vula personale mbi një fitore plotësisht të merituar për ekipin vendës. Momenti i formës së sulmuesit është padyshim më i miri i karrierës, çka e dëshmojnë golat, pesha e tij në lojë dhe vlerësimet që merr pas çdo paraqitjeje.
Sulmuesi i përfaqësueses shqiptare ka siguruar me plot të drejtë një vend në formacionin ideal të javës së 13-të të Serie B. Në skemën 3-1-4-2, Shpendi udhëheq repartin e sulmit së bashku me Mezzoteron, por me një diferencë të qartë në vlerësim — nota e tij është maksimalja, 10. Ky është një tjetër tregues i punës dhe qëndrueshmërisë së 23-vjeçarit, i cili deri tani ka shënuar 12 gola në 13 ndeshje kampionati.
Të lidhura
None found
Megjithëse minutat me Kombëtaren shqiptare nuk kanë qenë aq të shumta sa për të shfaqur plotësisht potencialin e tij, një fakt që e ka pranuar edhe trajneri Rolando Maran për shkak të rivalitetit të fortë në atë pozicion, Cristian Shpendi nuk është tërhequr aspak. Përkundrazi, ai e ka shndërruar këtë situatë në motiv shtesë për të vazhduar me ritëm të lartë në fushë dhe për të bërë edhe më shumë se më parë.