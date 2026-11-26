Joshua Kimmich ka shprehur publikisht pakënaqësinë ndaj drejtuesve të Bayern Munichut për mënyrën se si është menaxhuar rasti i Jamal Musialas, teksa në klub është ngritur mundësia e rishikimit të pagës për shkak të problemeve shëndetësore.
Mesfushori gjerman doli në krah të bashkëlojtarit pas humbjes 2-1 ndaj Lille në Ligën e Kampionëve më 25 nëntor, duke e bërë të qartë se nuk i pëlqen fakti që një temë kaq e ndjeshme u bë publike nga ana e drejtuesve të klubit.
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Gjatë ditëve të fundit, gjendja e Musialas ka krijuar përplasje të forta brenda Bayern Munichut. Ish-drejtuesit Karl-Heinz Rummenigge dhe Uli Hoeness, si dhe drejtori ekzekutiv Jan-Christian Dreesen, kanë folur hapur për aspekte të ndryshme që lidhen me gjendjen sportive dhe kontratën e futbollistit.
Musiala, 23 vjeç, po kalon një fazë të vështirë për shkak të një çrregullimi neurologjik, i cili ka ndikuar në vazhdimësinë e paraqitjeve të tij në fushë.
Problemet shëndetësore kanë sjellë gjithashtu një debat financiar, duke shkaktuar tensione midis drejtuesve të klubit dhe disa prej lojtarëve kryesorë të ekipit.
Kimmich mendon se drejtuesit kanë bërë gabim që kanë diskutuar publikisht një çështje që prek drejtpërdrejt shëndetin e një futbollisti. Edhe pse e kupton shqetësimin e klubit për të ardhmen sportive të Musialas, ai nuk pajtohet me mënyrën se si është vënë në dyshim paga e lojtarit.
Mesfushori theksoi gjithashtu angazhimin e Musialas gjatë periudhës së rikuperimit, duke nënvizuar se bashkëlojtari i tij po punon çdo ditë për t’u kthyer në nivelin më të lartë dhe se vijon të ketë mbështetjen e skuadrës.
Debati u ashpërsua pasi Karl-Heinz Rummenigge, në një deklaratë për SkySports, la të hapur mundësinë e bisedimeve për kushte të reja financiare me përfaqësuesit e sulmuesit.
Ai ngriti pikëpyetje nëse Bayern Munich mund ta mbajë të pandryshuar marrëveshjen aktuale financiare në rast se problemet shëndetësore vazhdojnë.
Për këtë çështje ka reaguar edhe FIFPRO, sindikata ndërkombëtare e futbollistëve, e cila më 21 nëntor shprehu shqetësim për deklaratat e drejtuesve të klubit dhe pasojat që ato mund të kenë për të drejtat kontraktuale të lojtarit.
Pas këtyre zhvillimeve, Bayern Munich publikoi një njoftim më 25 nëntor, pas një takimi me përfaqësuesit e Musialas. Klubi shprehu mbështetje për futbollistin dhe sqaroi se shenjat e para neurologjike ishin shfaqur pas rinovimit të fundit të kontratës.
Musiala e kishte zgjatur kontratën me bavarezët në shkurt të vitit 2025, duke u lidhur me klubin deri në qershor të vitit 2030. Me këtë marrëveshje, Bayern siguroi vijimësinë e një prej lojtarëve më të rëndësishëm për projektin e tij sportiv.
Ndërkohë, 23-vjeçari tashmë është rikthyer në fushë, fillimisht si zëvendësues ndaj Kolnit në Bundesliga dhe më pas ndaj Lille në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, rikthimi i tij po ndodh gradualisht dhe minutat në fushë do të varen nga gjendja e tij shëndetësore.
Kimmich bëri të ditur se pakënaqësinë e tij ua kishte shprehur fillimisht drejtuesve brenda klubit, përpara se të fliste publikisht. Sipas tij, takimi me përfaqësuesit e Musialas duhej të ishte zhvilluar përpara se drejtuesit të diskutonin në media kushtet financiare të kontratës.
Pas reagimit të Kimmich, mbetet për t’u parë se si do të ecin marrëdhëniet mes drejtuesve të Bayern Munichut dhe përfaqësuesve të Musialas.
Deri tani nuk është arritur asnjë marrëveshje për ndryshimin e pagës dhe as nuk është caktuar një datë për rishikimin e kontratës.