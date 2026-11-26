Vigan Qorrolli, kryetar i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, njoftoi se deri tani nuk ka mbërritur drafti i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) për ligjin e ri që lidhet me Gjykatën Speciale.
Ai shpjegoi se bëhet fjalë për një nismë të re ligjore, e cila duhet t’u nënshtrohet të gjitha procedurave të parashikuara nga Kushtetuta dhe Rregullorja e Kuvendit.
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Qorrolli deklaroi se Partia Demokratike nuk e ka dorëzuar ende draftin paraprak, që duhet të kalojë nëpër procedura, pasi është një iniciativë e re ligjore. Ai shtoi se kjo nismë duhet t’u bindet të gjitha rregullave kushtetuese dhe atyre të Rregullores së Kuvendit.
Sipas tij, pas dorëzimit të draftit, së pari duhet të merret mendimi i Qeverisë, dhe më pas iniciativa procedohet për shqyrtim në Komisionin për Legjislacion. Ai theksoi se në këtë proces duhet të sigurohet më parë vlerësimi i Qeverisë, ndërsa më pas çështja i kalon Komisionit për Legjislacion.
Qorrolli komentoi gjithashtu afatin e nesërm për paraqitjen e ankesës ndaj vendimit të Gjykatës në Hagë.