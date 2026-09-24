Përgatitjet përmbyllen, Kosova gati për sfidën e mbrëmjes kundër Irlandës

Kombëtarja e Kosovës ka realizuar paraditen e së enjtes seancën e fundit përgatitore për ndeshjen e radhës në Grupin B3 të Ligës së Kombeve, ku do të ndeshet me përfaqësuesen e Irlandës.
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“Dardanët” i dhanë fund ciklit përgatitor me një stërvitje të zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri”, duke vënë kështu pikën e fundit para takimit të sotëm.
Federata e Futbollit e Kosovës bëri të ditur se kjo seancë nuk u fokusua në ngarkesën fizike, por iu dedikua tërësisht aspekteve taktike të lojës.
Trajneri Franco Foda shfrytëzoi momentet e fundit në fushë për t’u dhënë lojtarëve direktivat përfundimtare, duke saktësuar lëvizjet që skuadra synon të aplikojë përballë irlandezëve.
Me përfundimin e këtij sezoni stërvitor, fokusi i ekipit është zhvendosur plotësisht te përballja që i pret në darkë.
Dueli mes Kosovës dhe Irlandës, i vlefshëm për Grupin B3 të Ligës së Kombeve, do të zhvillohet sonte në stadiumin “Fadil Vokrri” duke filluar nga ora 20:45.