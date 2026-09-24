Momente magjike për çiftin e njohur/ Ndajnë dy lajme të rëndësishme në një ditë, zgjedhin kurorëzimin, dhe konfirmojnë lajmin e ëmbël

Vesa Vllasaliu ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale për herë të parë fotografitë e saj krah partnerit Mirlind, duke sjellë në pah një moment të veçantë nga dita e kurorëzimit të tyre.

Çifti ka zgjedhur qytetin e bukur të Solothurnit në Zvicër për të festuar këtë ngjarje të rëndësishme në jetën e tyre, duke e bërë atë edhe më të paharrueshme.

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Ngjarja e kurorëzimit, e cila u mbajt në një atmosferë të ngrohtë dhe private vitin e kaluar, erdhi në një periudhë të veçantë për çiftin, pasi ata ishin në pritje të fëmijës së tyre të parë, një lajm që i kishte mbushur me gëzim.

Në muajin dhjetor, lumturia e tyre u përmbush kur ata u bënë prindër të një vajze, të cilën e pagëzuan me emrin Miresa, duke e bërë këtë periudhë edhe më të veçantë për ta.

Vesa, e cila më parë kishte ndarë vetëm një imazh të saj me fustanin e bardhë, tani ka vendosur të zbulojë një set të plotë fotografish nga ceremonia e kurorëzimit, duke treguar dashurinë e saj për Mirlindin në këtë moment të rëndësishëm.

Fotot e reja tregojnë emocionet e forta dhe gëzimin e çiftit, duke i dhënë mundësinë ndjekësve të ndihen pjesë e këtij momenti të veçantë. Çifti duket i lumtur dhe i përmbushur, duke reflektuar dashurinë e tyre të thellë.

Me këtë ndarje, Vesa ka sjellë një frymë të re në rrjetet sociale, duke inkurajuar ndjekësit e saj të festojnë dashurinë dhe momentet e veçanta në jetën e tyre. Kjo është një kujtesë se çdo moment i vogël ka rëndësi dhe duhet të festohet.

Me siguri, ky është vetëm fillimi i një rrugëtimi të mrekullueshëm për çiftin, dhe ndjekësit e tyre mezi presin të shohin më shumë nga aventura e tyre si prindër dhe si çift i martuar.


Shtuar 24.09.2026 18:28

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