Shqipëria e vajzave në grup me Belgjikën, Serbinë dhe Rumaninë, Armir Grima tregon synimin në Ligën B

Shorti i hedhur në Nyon të Zvicrës përcaktoi kundërshtaret e Kombëtares shqiptare të vajzave për edicionin e ardhshëm të UEFA Women’s Nations League. Kuqezinjtë do të luajnë në Grupin B1 përballë Belgjikës, Serbisë dhe Rumanisë.
Trajneri Armir Grima i tha fshf.org pas shortit se skuadra priste ndeshje të vështira, duke pasur parasysh nivelin e ekipeve në Ligën B. Ai kujtoi se Shqipëria është përballur me Belgjikën disa kohë më parë dhe tha se e njeh forcën e Serbisë dhe nivelin e Rumanisë. Sipas Grimës, skuadra ishte përgatitur për kundërshtare të forta dhe do të punojë për të përmbushur objektivat e saj e për të bërë sa më mirë në grup.
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Grima theksoi se përballë këtyre rivaleve nevojitet një ekip i fortë. Për këtë arsye, stafi po mendon të përforcojë skuadrën dhe të afrojë në grup vajza sa më cilësore. Synimi kryesor është që Shqipëria të qëndrojë në Ligën B; më pas, në varësi të ecurisë së ndeshjeve, skuadra mund të pretendojë edhe më shumë.
Dy takimet e para janë parashikuar për periudhën 23 shkurt – 6 mars. Dy ndeshjet pasuese do të luhen nga 13 deri më 24 prill, ndërsa dy sfidat përmbyllëse të grupit janë planifikuar për periudhën 7–15 qershor.
Kalendari i plotë, përfshirë datat, oraret dhe stadiumet e ndeshjeve, pritet të përcaktohet në ditët në vijim.