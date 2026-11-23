Organizata e futbollit spanjoll konfirmoi të hënën se një sulm kibernetik ka prekur një prej platformave të saj digjitale dhe ka nxjerrë të dhëna personale.
Sipas La Ligës, ndërhyrja ndodhi nga 14 deri më 16 nëntor. Ende nuk është përcaktuar se sa e gjerë ka qenë rrjedhja e informacionit.
Të lidhura
None found
Të dhënat e prekura përfshijnë informacione personale të përdoruesve të një platforme për tifozët, si edhe të dhëna që lidhen me klubet.
Autoritetet nuk kanë bërë ende të ditur numrin e personave apo klubeve të prekura, si dhe natyrën e saktë të informacionit që u ekspozua ndaj personave të paautorizuar.
Reuters raportoi për incidentin. La Liga pritet të vijojë vlerësimin e tij për të përcaktuar shtrirjen e plotë dhe pasojat e sulmit.