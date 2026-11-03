Vlora Hyseni mungon në seancë, Apeli i Posaçëm shpall nesër vendimin për çështjen e saj

Vlora Hyseni mungon në seancë, Apeli i Posaçëm shpall nesër vendimin për çështjen e saj

Vendimi për çështjen e Vlora Hysenit pritet të bëhet publik nesër nga Gjykata e Posaçme e Apelit. Në seancën e mbajtur në këtë gjykatë, ish-drejtoresha e Shërbimit Informativ Shtetëror ka munguar, ndërsa i pranishëm ka qenë avokati që e përfaqëson, Kastriot Selita.

Konfirmimi i lajmit për BalkanWeb ka ardhur nga gazetarja Klodiana Lala.

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Më parë, GJKKO ka vendosur për Hysenin masën e sigurisë “arrest shtëpie”. Ajo akuzohet se është përfshirë në skandalin e AKSHI-it, duke ndihmuar biznesmenin Ergys Agasi në periudhën kur ai ndodhej në arrati.


Shtuar 3.11.2026 16:18

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