Beriane Mustafa, gazetare dhe vajza e gazetarit e veprimtarit Xhemail Mustafa, e kujtoi të atin sot, në 26-vjetorin e vrasjes së tij. Në një postim në Facebook, ajo vuri përballë shpresën e të burgosurve për t’u liruar me realitetin e pakthyeshëm të vdekjes.
“Të burgosurit mund të shpresojnë se një ditë do të hapen dyert e qelisë dhe do të fitojnë sërish lirinë. Për të vdekurit, ndërkaq, nuk ka kthim, përqafim apo ditë të nesërme”, shkroi ajo.
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Kujtimi i saj vjen dy muaj pas aktgjykimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj katër ish-drejtuesve të UÇK-së.
“Kanë kaluar 26 vjet pa ty, babë. Janë 26 vjet pritjeje e dhimbjeje, ndërsa drejtësia nuk erdhi kurrë. Vitet kalojnë, por plagët mbeten të hapura. Mungesa jote nuk bëhet më e lehtë dhe ende nuk ka përgjigje për pyetjet rreth vrasjes tënde”, shkroi Beriane Mustafa.
Ajo shtoi se, edhe pse të atit ia morën jetën, nuk mund të shuajnë të vërtetën, kujtimin dhe trashëgiminë që la pas. “Liria e ka emrin tënd, Xheme! Drejtësia për ty është një borxh që ende nuk e kemi larë”, përfundoi ajo.
Xhemail Mustafa u vra më 23 nëntor 2000, në Prishtinë, kur dy persona e qëlluan me armë zjarri në hyrje të banesës. Ai ishte 47 vjeç. Vrasja, e treta e këtij lloji brenda dy muajve, tronditi skenën politike të pasluftës.
Mustafa lindi më 23 gusht 1953 në Glamnik të Podujevës. Në fillim shërbeu si zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa prej vitit 1997 ishte këshilltar për informim i presidentit Ibrahim Rugova. Ai punonte edhe si kolumnist për gazetën “Bota Sot”.
Njëzet e gjashtë vjet pas vrasjes, askush nuk është dënuar për të. Xhemail Mustafa mban titullin “Hero i Kosovës”, ndërsa emrin e tij e mban edhe një shkollë fillore në Prishtinë, pranë vendit ku u vra.