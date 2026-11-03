Prindërit e viktimave të “Pulse”: Mbyllja në kohë nga institucionet do të kishte ndalur funksionimin më 16 mars 2025

Kërkesa e avokatit Petre Shilegov drejtuar Prokurorisë Publike për rishqyrtimin e rastit ka shkaktuar reagimin e fortë të prindërve të viktimave të zjarrit tragjik në diskotekën “Pulse” në Koçan. Sipas tyre, veprimtaria e paligjshme shumëvjeçare e diskotekës nuk mund të barazohet me raste të tjera, të cilat mbështeten në baza ligjore dhe përgjegjësi të ndryshme.
Familjarët thonë se i kanë të qarta arsyet për të cilat të pandehurit po përballen me akuzat. Ata këmbëngulin se shqyrtimi i përgjegjësisë për tragjedinë duhet të përfshijë edhe mënyrën se si kanë vepruar institucionet e ngarkuara me mbikëqyrjen e sigurisë së objektit.
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Sipas pretendimeve të prindërve, “Pulse” ka ushtruar aktivitet në mënyrë të paligjshme për 13 vite. Gjatë gjithë kësaj kohe, theksojnë ata, autoritetet përkatëse kishin detyrimin të inspektonin objektin dhe të garantonin zbatimin e dispozitave ligjore.
Përmes reagimit publik, ata kërkojnë të dinë se kujt i takonte verifikimi i planeve të sigurisë, elaborateve, kushteve minimale teknike dhe licencave të nevojshme për veprimtarinë e diskotekës. Këto pyetje ua drejtojnë Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Ministrisë së Ekonomisë, Inspektoratit Shtetëror të Tregut, si dhe institucioneve të tjera me kompetenca kontrolli.
Prindërit vlerësojnë se veprimet dhe mosveprimet e kundërligjshme që aktakuza ua atribuon të pandehurve kanë ndikuar në vënien në rrezik të jetëve njerëzore dhe në pasojat katastrofike që solli zjarri.
Një pjesë të reagimit ata ia kushtojnë seancës së sotme gjyqësore, ku po dëgjohet dëshmitari ekspert i “Venci Project”. Duke iu referuar asaj që, sipas tyre, u paraqit në sallën e gjyqit, prindërit ngrenë pikëpyetje për dokumentacionin e projektit, të hartuar përpara rindërtimit të diskotekës.
Ata kërkojnë sqarim se kush e verifikoi dhe e miratoi këtë dokumentacion, nëse u respektua secila prej procedurave ligjore dhe në ç’mënyrë u lejua përdorimi i tij gjatë ushtrimit të aktivitetit në objekt.
Për familjarët, fakti që ekziston dokumentacion projekti nuk mund të përdoret për të përligjur shkelje të mundshme të ligjit. Po ashtu, sipas tyre, ai nuk duhet të shërbejë për të lehtësuar përgjegjësinë për dështimet institucionale që po shqyrtohen në procesin gjyqësor.
Prindërit ritheksojnë se ndërhyrja pa vonesë e institucioneve përgjegjëse do të mund ta ndalte vazhdimin e aktivitetit të diskotekës, në rast se ajo nuk plotësonte kriteret ligjore.
Në përfundim të reagimit, ata shprehen se, po të kishin ndërhyrë në kohën e duhur autoritetet dhe ta kishin mbyllur objektin, “Pulse” nuk do të funksiononte më 16 mars 2025. Çmimin e këtyre dështimeve, thonë prindërit e të ndjerëve, e paguan ata me fëmijët e tyre, gjënë më të shenjtë që kishin.