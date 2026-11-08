Rrahmani mban shiritin e kapitenit, Napoli dhe Lazio ndahen në barazim

Rrahmani mban shiritin e kapitenit, Napoli dhe Lazio ndahen në barazim

Napoli dhe Lazio u ndalën në një barazim 1-1 në ndeshjen kryesore të javës së 11-të të Serie A, pas një përballjeje të ekuilibruar.

Amir Rrahmani, ylli kosovar i Napolit, e nisi takimin me shiritin e kapitenit, pasi Giovanni di Lorenzo dhe Matteo Politano mungonin.

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Lazio kaloi e para në epërsi në minutën e 28-të. Davide Frattesi përfundoi saktë asistimin e Noslin, pasi skuadra romake kishte krijuar disa mundësi shënimi.

Napoli iu afrua golit me Rasmus Hojlundin, por sulmuesi danez nuk arriti ta dërgonte topin në rrjetë. Barazimi erdhi në minutën e 48-të, kur Alfonso Pedraza shënoi autogol teksa po përpiqej të largonte topin, duke vendosur rezultatin 1-1 në “Diego Maradona”.

Më pas, të dyja skuadrat kërkuan golin e fitores, por nuk arritën t’i konkretizonin rastet e krijuara.

Pas këtij takimi, Lazio mbetet në krye të renditjes me 29 pikë, ndërsa Napoli renditet i dhjeti me 15 pikë.


Shtuar 8.11.2026 14:25

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