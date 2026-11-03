PSG kërkon përforcim në sulm, katër kandidatë në planet e Luis Enriques për dimrin

Një tjetër triumf në Ligën e Kampionëve kërkon një alternativë më shumë në repartin ofensiv, sipas Luis Enriques. Për këtë arsye, Paris Saint-Germain ka përzgjedhur katër emra për merkaton dimërore: Ibrahim Maza, Ez Abde, Estevao Willian dhe Rayan.
Mungesa e gjatë e gjeorgjianit Khvicha Kvaratskhelia ka shtyrë trajnerin dhe stafin teknik të PSG-së të kërkojnë një përforcim në sulm. Në shqyrtim janë si blerjet përfundimtare, ashtu edhe huazimet që përfshijnë detyrimin për një minimum kohe aktivizimi.
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Gjatë dy javëve të fundit të nëntorit 2026, drejtuesit parisienë do të takohen me stafin e trajnerëve për të vlerësuar se cili prej katër futbollistëve përputhet më mirë me mundësitë financiare të klubit. Oferta zyrtare për njërin prej tyre pritet të paraqitet në fillim të janarit 2027, pasi Enrique dhe Luis Campos të përcaktojnë së bashku përparësitë sportive.
Listën e ngushtë e kryeson Ibrahim Maza, mesfushori ofensiv 20-vjeçar i Bayer Leverkusen. Sky Sports DE raporton se francezët e kanë përfshirë në objektivat e dimrit, ndërsa klubi gjerman synon ta mbajë duke i ofruar pagë më të lartë dhe zgjatje të kontratës përtej qershorit 2030. Këtë sezon, Maza ka regjistruar 3 gola dhe 3 asistime.
Pas tij renditet Ez Abde i Real Betis, sulmues krahu 24-vjeçar që spikat për driblimet në të majtë. Futbollisti i kombëtares marokene ka një marrëveshje afatgjatë me Sevillan. Në rast se ai largohet nga La Liga drejt kryeqytetit francez, Barcelona ruan të drejtën për të marrë 20% të shumës së transferimit të ardhshëm.
Për Estevaon po ndiqet rruga e huazimit. Bisedimet zyrtare të stafit teknik të PSG-së për sulmuesin anësor 19-vjeçar të Chelseat, që luan në Ligën Premier, po ecin përpara.
Chelsea ka pranuar paraprakisht mundësinë e një huazimi deri më 30 qershor 2027, por ka vendosur kushte: PSG duhet të paguajë 100% të pagës së lojtarit dhe të miratojë një penalitet financiar nëse ai nuk plotëson numrin e minutave të lojës të përcaktuar në marrëveshje.
Kandidatura e katërt është ajo e Rayanit, sulmuesit brazilian 19-vjeçar të Bournemouth. I lidhur me klubin anglez deri në qershor 2031, ai përfaqëson një alternativë të re dhe energjike për t’i dhënë më shumë thellësi skuadrës në garat evropiane.