Gary Neville ka shprehur një qëndrim tejet të ashpër ndaj mbrojtjes së Manchester Unitedit, duke tërhequr vërejtjen se me lojtarët që ka në këtë moment në skuadër, klubi rrezikon seriozisht rënien nga Liga Premier.
Ish-kapiteni i “Djajve të Kuq” reagoi pas humbjes së thellë 4-0 kundër Liverpoolit, ku vuri në diskutim edhe vendimin e trajnerit Mauricio Pochettino për t’i besuar që nga minuta e parë Matthijs de Ligt, i cili sapo ishte kthyer nga një dëmtim.
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Në një deklaratë për Sky Sports, Neville tha se nuk e kuptoi pse u aktivizua De Ligt, duke u shprehur i habitur për gjendjen e mbrojtësit pas paraqitjes së tij të dobët ndaj Comos.
Ai shtoi se edhe vetë kishte qëndruar larg fushave për një vit dhe se është tejet e vështirë të rikthehesh menjëherë në një ndeshje të tillë. Sipas tij, kjo u duk qartë në takimin me Comon, ku De Ligt ishte krejtësisht jashtë ritmit; Neville u shpreh se u habit që ai luajti, por kujtoi se as lojtarët e tjerë nuk po paraqiteshin mirë.
Neville vlerëson se katërshja më e fortë që Manchester Unitedi mund të aktivizojë tani përbëhet nga Luke Shaw, Diogo Dalot, Harry Maguire dhe Lisandro Martinez, por shqetësimi më i madh i tij lidhet me alternativat e tjera në mbrojtje.
Duke iu referuar një linje mbrojtëse me Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Leny Yoro dhe Ayden Heaven, ish-kapiteni anglez paralajmëroi ashpër.
“Kjo mbrojtje do t’ju çonte një kategori më poshtë. Ky është realiteti”, nënvizoi Neville.
Ndërkaq, Manchester Unitedi renditet momentalisht në vendin e 19-të në kampionatin anglez.