VIDEO/ Dita e 22 e protestës së studentëve, Rama përsërit ftesën per dialog

VIDEO/ Dita e 22 e protestës së studentëve, Rama përsërit ftesën per dialog

Protesta e studentëve kundër qeverisë, hyn sot në ditën e 22-të, ndërsa kryeministri Edi Rama, ka përsëritur ftesën për dialog, duke vendosur sërish fletushka me mbishkrimin “Dialog” mbi tryezën e gurit të vendosur përpara Kryeministrisë.

Studentët vijojnë të refuzojnë uljen në tryezën e bisedimeve me kryeministrin, duke këmbëngulur se nuk do të ketë dialog pa plotësimin e kërkesave të tyre politike, përfshirë largimin e Ramës dhe qeverisë.

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Edhe në ditët e mëparshme, kreu i qeverisë ka përdorur të njëjtën simbolikë për të kërkuar nisjen e bisedimeve me protestuesit.

Fillimisht, u vendosën karrige përpara Kryeministrisë, të cilat u refuzuan nga studentët dhe pedagogët, ndërsa më pas Rama kaloi te vendosja e gurëve dhe e tryezës së gurtë.

Por as ndryshimi i simbolikës nuk ka sjellë deri tani një përgjigje pozitive nga studentët.

Protestuesit kanë vijuar të përsërisin thirrjen “Dorëheqje!”, duke e bërë të qartë se nuk pranojnë dialogun dhe kërkojnë largimin e kryeministrit.

 


Shtuar 3.11.2026 08:33

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