Shqipëria po vijon kërkimet për talente që do të forconin të ardhmen e ekipit kombëtar, duke synuar lojtarë me perspektivë për të tashmen dhe vitet në vijim. Një prej rasteve më interesante që ka dalë së fundi është ai i Diant Ramajt, portierit 25-vjeçar i cili është nën kontratë me klubin e madh gjerman Borussia Dortmund dhe aktualisht luan si i huazuar te Copenhagen në Danimarkë.
Sipas raportimeve nga mediat kosovare, mundësia që Ramaj të përfaqësojë Gjermaninë është e vogël, ndërsa gara reale mbetet mes Shqipërisë dhe Kosovës. Të dyja federatat po ndjekin nga afër situatën e portierit, i cili ende nuk ka zbuluar se cilën fanellë do të zgjedhë në nivel ndërkombëtar. Momentalisht Kosova shihet si pak më e favorizuar, por Shqipëria nuk është aspak jashtë loje.
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Vendimi përfundimtar pritet të merret nga vetë lojtari gjatë vitit të ardhshëm, pikërisht në prag të nisjes së ndeshjeve kualifikuese për Kampionatin Europian, kur si Shqipëria ashtu edhe Kosova do të fillojnë rrugëtimin e tyre në këtë kompeticion.