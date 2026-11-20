Këshilli i Ministrave mbajti mbledhjen e radhës më 20 nëntor 2026, ku miratoi një sërë vendimesh që prekin administratën doganore, fondet e rindërtimit, pronat publike, bashkëpunimet publike-private dhe përgatitjet për integrimin në Bashkimin Evropian.
Në fushën e administratës doganore, qeveria vendosi lirimin nga detyra të Besmir Bejës dhe emëroi Fation Shehun si drejtor të ri të Përgjithshëm të Doganave. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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Një tjetër vendim i rëndësishëm ka të bëjë me ndarjen e fondeve nga Programi i Rindërtimit për përforcimin e banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti. Konkretisht, u miratua përdorimi i 319 milionë e 350 mijë e 424 lekëve pa TVSH për tre bashki: Shijak, Vorë dhe Krujë.
Shpërndarja e fondeve parashikohet si më poshtë: Bashkia Shijak do të marrë 20,376,100 lekë, Bashkia Vorë 221,966,407 lekë dhe Bashkia Krujë 77,007,917 lekë. Këto shuma do të përdoren për banesat e klasifikuara me dëmtime të rënda, përkatësisht shkallë dëmi DS4, të cilat nuk kërkojnë rindërtim të plotë, por kanë nevojë për punime rikonstruksioni dhe përforcimi.
Këshilli i Ministrave miratoi gjithashtu rregullat për përcaktimin e llojeve dhe natyrës së mbështetjes financiare dhe të risqeve fiskale të mundshme në kontratat e partneritetit publik-privat. Vendimi përfshin forma të ndryshme mbështetjeje, si pagesat për disponueshmëri, subvencionet, kontributet kapitale, bashkëfinancimi nga buxheti i shtetit dhe garancitë kontraktore. Po ashtu, kërkohet që angazhimet financiare dhe risqet fiskale të identifikohen e dokumentohen, ndërsa Ministria e Financave do të kryejë vlerësimin përkatës.
Në kuadër të përgatitjeve për anëtarësimin e ardhshëm në BE, qeveria miratoi një vendim që lidhet me pjesëmarrjen e Shqipërisë në Sistemin e Informacionit të Tregut të Brendshëm (IMI). Ky vendim përcakton strukturat koordinuese, autoritetet përgjegjëse, procedurat e bashkëpunimit administrativ, trajnimin e nëpunësve dhe masat për mbrojtjen e të dhënave personale.
Sipas vendimit, shkëmbimi operacional i informacionit përmes sistemit IMI do të aktivizohet pas anëtarësimit të Shqipërisë në BE, ose në një datë më të hershme nëse përcaktohet përmes një akti apo marrëveshjeje përkatëse.
Qeveria miratoi edhe kriteret për kompensimin e qirasë për punonjësit operacionalë të Agjencisë së Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, të cilët transferohen jashtë vendbanimit të tyre të përhershëm dhe nuk pajisen me akomodim nga institucioni.
Për transferimet brenda vendit, kompensimi parashikohet vetëm kur largësia nga vendbanimi i përhershëm është mbi 36 kilometra. Sipërfaqja e banesës për të cilën jepet kompensim është 30 metra katrorë për punonjësin pa persona familjarë në ngarkim, me një shtesë prej 10 metrash katrorë për çdo anëtar tjetër të familjes.
Në të njëjtën mbledhje, u vendos kalimi i kontratës së qirasë mes Bashkisë Tepelenë dhe shoqërisë “ZAGROTURIZËM” sh.p.k. në një kontratë me tarifë 1 euro. Gjithashtu, u miratua lista përfundimtare e pjesshme e pronave të paluajtshme publike shtetërore që kalojnë në pronësi të Bashkisë Himarë.
Një vendim tjetër i miratuar parashikon transferimin në përdorim të Bashkisë Maliq të disa pronave publike, të identifikuara me numra rendorë nga 977 deri në 1014. Bashkia Maliq nuk lejohet të ndryshojë destinacionin e këtyre pronave ose t’i tjetërsojë ato.
Së fundi, Këshilli i Ministrave miratoi një ndryshim në Dokumentin e Politikave Prioritare 2027–2029, duke zëvendësuar aneksin që përmban Listën Unike të Projekteve me Rëndësi Kombëtare.