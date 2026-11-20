Protesta e 174-të radhazi e studentëve dhe qytetarëve kundër ekzekutivit vijon edhe sot.
Pasi autoritetet nuk u dhanë leje për t’u mbledhur te bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, pjesëmarrësit kanë nisur një marshim nëpër rrugët e Tiranës.
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Në krye të grupit ecën flamurtari, i cili po drejton turmën e protestuesve.
Teksa marshojnë, ata brohorasin njëzëri “Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve”.
Ndërkohë, forcat e rendit vazhdojnë t’i mbajnë nën mbikëqyrje nga prapa edhe gjatë ecjes.