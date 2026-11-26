Xolos de Tijuana u eliminua herët nga faza e rregullt e Apertura-s në Liga MX dhe nuk arriti të sigurojë pjesëmarrjen në plejof, një situatë që mund të shpejtojë kalimin e Gilberto Morës drejt Evropës. Bëhet fjalë për mesfushorin sulmues, për të cilin klubi meksikan kërkon një shumë që lëviz nga 25 deri në 40 milionë euro.
Sipas mediumit meksikan Record, portalit anglez Anfield Watch dhe analistit Pepe del Bosque, 17-vjeçari mund ta ketë luajtur tashmë ndeshjen e fundit me fanellën e Xolos. Interesimi për lojtarin është rritur ndjeshëm dhe në garë për transferimin e tij kanë hyrë Borussia Dortmund, Liverpool dhe Arsenal.
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Borussia Dortmund duket se ka kryer lëvizjet e para konkrete, pasi ka nisur kontaktet me agjenten e futbollistit, Rafaela Pimenta. Klubi gjerman madje planifikon të dërgojë përfaqësues të sektorit sportiv në Meksikë, për të zhvilluar takime ballë për ballë me lojtarin dhe njerëzit e afërt të tij.
Synimi i gjigantit gjerman është të ndjekë sërish strategjinë e njohur të rritjes së talenteve të rinj, duke i paraqitur Morës Dortmundin si destinacionin ideal për hapin e radhës në karrierë.
Megjithatë, rivaliteti nga Anglia pritet ta komplikojë operacionin. Liverpool dhe Arsenal kanë shfaqur interesim konkret për mesfushorin meksikan, ndërsa skuadra e Anfield po vlerëson seriozisht mundësinë për të paraqitur një ofertë gjatë afatit kalimtar të janarit.
Liverpool e konsideron Morën një alternativë të vlefshme për repartin ofensiv të mesfushës, sidomos në lidhje me rolin e Florian Wirtz.
Lidhur me çmimin, Record raporton se Xolos kërkon rreth 25 milionë euro, ndërsa vlerësime të tjera në tregun ndërkombëtar e çojnë shifrën deri në 40 milionë euro, për shkak të interesimit nga klubet e mëdha evropiane.
Rafaela Pimenta, drejtuesit e Club Tijuana dhe përfaqësuesit e Borussia Dortmundit pritet të takohen gjatë javëve në vijim për të biseduar rreth kushteve të mundshme të kalimit të lojtarit.
Në garë mbeten tri skuadra të mëdha evropiane, ndërsa e ardhmja e një prej talenteve më premtues të futbollit meksikan pritet të zbardhet gjatë afatit kalimtar të janarit.