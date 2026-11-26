Sunderlandi ka aktivizuar në mënyrë diskrete një klauzolë zgjatjeje në kontratën e Granit Xhakës vitin e kaluar, duke siguruar që kapiteni i tyre të mbetet i lidhur me klubin deri në verën e vitit 2029.
Ky detaj kontraktual, i cili nuk ishte bërë publik më parë, luajti një rol kyç gjatë interesimit të Chelseat për mesfushorin verën e kaluar.
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Raportohet se “Macet e Zeza” kundërshtuan disa oferta që arrinin deri në 8 milionë funte, edhe pse Xhaka fillimisht kishte shfaqur gatishmëri për t’u transferuar në Stamford Bridge dhe madje kishte rënë dakord paraprakisht për kushtet personale. Chelsea kishte shpresuar të rikrijonte dyshen e suksesshme të mesfushorit zviceran me ish-trajnerin e tij te Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.
Sipas burimeve nga Sunderland Echo, klubi i kishte përdorur tashmë opsionin e zgjatjes përpara se të fillonte kjo histori transferimi, çka e forcoi ndjeshëm pozicionin e tyre negociues dhe përfundimisht bëri që mesfushori të qëndronte në Wearside.
Që atëherë, Xhaka ka kaluar një fazë të vështirë, përfshirë një dëmtim në pulpë të këmbës që e pësoi pikërisht në ndeshjen kundër Chelseat, i cili e la jashtë fushës për udhëtimin e Sunderlandit në Aston Villa dhe për ndeshjet e Zvicrës në muajin nëntor.
Mesfushori 34-vjeçar kishte qenë më parë pjesë e suksesit historik të Leverkusenit në Bundesligë nën drejtimin e Alonsos, ndërsa sezonin e kaluar zhvilloi 34 paraqitje në Ligën Premier, duke shënuar një gol dhe duke dhënë gjashtë asistime, teksa Sunderland e mbylli kampionatin në vendin e shtatë.