Kjo e enjte sjell një mbrëmje intensive futbolli evropian, me gjithsej 36 takime të programuara në dy kompeticionet kryesore të klubeve: Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencës.
Në Ligën e Evropës luhet xhiroja e pestë, ku spikasin disa përballje me peshë si Crystal Palace-Real Sociedad dhe Olympiacos-Milan, ndërsa klubet e mëdha synojnë të avancojnë më tej drejt fazës me eliminim direkt.
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Në anën tjetër, Liga e Konferencës zhvillon xhiron e katërt me 18 ndeshje të tjera në kalendar. Mes skuadrave që hyjnë në fushë është edhe Egnatia, e cila përballet me Lincoln Red Imps në një sfidë kyçe për rrugëtimin e klubit shqiptar në arenën ndërkombëtare.
Në Ligën e Evropës, disa nga duelet më tërheqëse të mbrëmjes përfshijnë Celta Vigo-Bournemouth, Dinamo Zagreb-Bayer Leverkusen dhe Juventus-Omonia. Gjithashtu në fushë do të zbresin skuadra si Besiktas, Benfica dhe Marseille, të cilat kërkojnë të përmirësojnë pozicionet e tyre në renditje.
Ndërkohë, Liga e Konferencës ofron po aq emocion me takime si Brighton-Universitatea Craiova, Hearts-Monaco, Borac-Atalanta, Gent-Crvena Zvezda dhe Freiburg-Tëente, që pritet të tërheqin vëmendjen e tifozëve.
Për tifozët shqiptarë, vëmendja kryesore do të jetë te ndeshja Egnatia-Lincoln Red Imps, ku skuadra nga Rrogozhina do të kërkojë një rezultat pozitiv në këtë fazë të garës. Takimi është planifikuar për në orën 18:45 në “Arenën Kombëtare”.
Të gjitha ndeshjet e ditës garantojnë një mbrëmje plot futboll, rivalitet dhe emocione në të dyja kompeticionet evropiane.