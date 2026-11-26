Vlora Çitaku, e cila ushtron detyrën e kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), u ka kërkuar përfaqësuesve të Bashkimit Evropian që të marrin pjesë sot në konsultimet për nismën e re ligjore që ka të bëjë me Dhomat e Specializuara. Ftesën ajo e publikoi mbrëmë në Facebook, pak çaste pasi Brukseli shprehu kërkesën për t’u konsultuar për çdo ndryshim të këtij ligji.
Në postimin e saj, Çitaku e quajti gatishmërinë e BE-së një lajm të mirë dhe theksoi se PDK-ja është e gatshme për këtë proces. Sipas saj, amendamentimi ka për qëllim të sigurojë një proces të drejtë dhe të paanshëm, ku respektohen parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut. “Besoj se thirrja për drejtësi na bashkon”, shkroi ajo, duke shtuar se e njëjta logjikë vlen edhe në raport me Bashkimin Evropian.
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Ky reagim erdhi pas një përgjigjeje që BE-ja i dha portalit Kallxo.com, në të cilën Brukseli bëri me dije se e kishte marrë parasysh njoftimin e institucioneve të Kosovës për përgatitjen e mundshme të një projektligji të ri dhe se po e ndiqte çështjen nga afër. BE-ja rikujtoi se Dhomat e Specializuara janë një institucion gjyqësor i pavarur, i themeluar me vendime të Kuvendit të Kosovës në vitet 2014–2015 dhe i përfshirë në Kushtetutë, ndërsa nënvizoi se pret të konsultohet për çdo nismë që ndryshon këtë legjislacion.
Ligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, i cili u miratua në tetor në Kuvend me nismë të PDK-së, iu kthye për rishqyrtim nga presidentja Justina Shiroka-Pula. Kuvendi ende nuk ka marrë vendim nëse do ta rrëzojë këtë kthim, ndërsa PDK-ja po përgatitet të procedojë me një nismë të re ligjore për të njëjtën çështje. Më 19 nëntor, pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, Çitaku deklaroi se ndryshimet tani janë kthyer në nismë shtetërore, kurse Kurti tha më 23 nëntor se po pret që ekspertët ta përfundojnë draftin e ri.
PDK-ja e ka bërë prioritet mbrojtjen në apel të katër ish-drejtuesve të UÇK-së, të cilët u dënuan nga Dhomat e Specializuara në Hagë. Në raportin e 4 nëntorit, Komisioni Evropian kishte paralajmëruar se ndryshimet e propozuara ngrenë shqetësime për detyrimet ndërkombëtare të Kosovës dhe pavarësinë e gjyqësorit.
Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, Bashkimi Evropian nuk kishte dhënë një përgjigje publike ndaj ftesës së Çitakut.