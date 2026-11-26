Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka deklaruar se partia e tij ka nevojë për ndryshime thelbësore në mënyrën e organizimit, strukturën e brendshme dhe procesin e vendimmarrjes. Këto komente i bëri gjatë paraqitjes së tij në emisionin “Debat Plus” të RTV Dukagjinit, ku ndau edhe mendimin e tij për përgjegjësinë që mban kryetari Lumir Abdixhiku.
Sipas Hazirit, LDK-ja duhet të respektojë statutin dhe normat e veta, por njëkohësisht të pësojë transformim si në formë ashtu edhe në esencë. Duke folur për Abdixhikun, ai tha se kryetari ka marrë një strukturë të konsoliduar përgjatë viteve, por kishte hapësirë ta riformësonte atë. Shtoi gjithashtu se Abdixhiku duhet të tregojë më shumë qëndrueshmëri në disa politika dhe vendosmëri më të madhe në qëndrimet e tij politike.
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Diskutimi u përshkallëzua kur analisti Ylli Hoxha iu drejtua Hazirit duke thënë se LDK-ja po përballet me probleme të thella dhe, pavarësisht se ka mandat për të vepruar, partia ndodhet në një gjendje pasiviteti të plotë. Në kundërpërgjigje, Haziri sqaroi se zhvillimet brenda partisë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025 lidhen më shumë me drejtimet politike dhe çështjet e brendshme sesa me marrëdhëniet me forcat e tjera politike. Ai theksoi se Abdixhiku pati katër vjet qetësi politike për të punuar drejt rikthimit të partisë, por sipas tij, tashmë i ka shteruar mundësitë për ta arritur këtë, ndërsa shanset e humbura rrallë rikthehen.
Në të njëjtin emision, Haziri trajtoi edhe çështjen e vrasjeve politike të periudhës së pasluftës. Ai theksoi se drejtësia për viktimat ende nuk është vendosur dhe se kërkesa për zbardhjen e këtyre rasteve duhet të jetë e vazhdueshme, por u shpreh kundër shfrytëzimit të kësaj teme për përfitime politike. Sipas tij, kërkesa për drejtësi për të gjitha viktimat duhet të jetë përgjegjësi e shtetit, jo vetëm e LDK-së. Më 24 nëntor, vetë Abdixhiku i kishte quajtur deklaratat e fundit për aktivistët e vrarë të LDK-së si pjesë e një agjende që synon partinë.
Këto deklarata të Hazirit vijnë në një moment kur gara për udhëheqjen e LDK-së ka filluar të marrë formë konkrete. Abdixhiku kishte bërë të ditur në tetor se mandati i tij përfundon në nëntor të vitit 2027 dhe se nuk ka ndërmend të japë dorëheqje, ndërsa kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se do të garojë për postin e kryetarit të partisë.
Deri në momentin e publikimit të këtij artikulli, nuk kishte asnjë reagim publik nga Abdixhiku lidhur me vlerësimet e bëra nga Haziri.