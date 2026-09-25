Pas ftesës së Armand Dukës për investime në futboll, tifozët e Lushnjës i drejtohen publikisht Samir Manes

Lushnja po përballet me periudhën më të vështirë të historisë së saj në futbollin shqiptar, teksa ekipi nuk po kalon aspak një moment pozitiv.

“Myzeqarët” militon në Kategorinë e Dytë dhe mundësitë për një rikthim të shpejtë në nivelet më të larta mbeten të pasigurta. Përballë kësaj situate, tifozët i kanë bërë një apel publik biznesmenit të njohur shqiptar, Samir Mane, duke i kërkuar të investojë në klub dhe të sjellë projekte ambicioze.

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Thirrja e tyre vjen pas ftesës së presidentit të FSHF-së, Armand Duka, drejtuar Samir Manes për të investuar në futbollin vendas.


Shtuar 25.09.2026 10:27

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