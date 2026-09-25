Rama nga New Yorku në takimin e Këshillit Europian të Korporatave: Paqja, parakusht politik për zhvillimin ekonomik

Kryeministri Edi Rama mori pjesë në edicionin e tetë të takimit të Këshillit Europian të Korporatave dhe nga New Yorku trajtoi lidhjen midis paqes, zhvillimit ekonomik dhe mundësive që u krijohen brezave të ardhshëm.
Në fjalën e tij, ai vuri në dukje se paqja nuk duhet parë thjesht si një produkt diplomatik që vjen përpara zhvillimit ekonomik, por si një kusht politik që e bën këtë zhvillim të mundshëm. Po ashtu, Rama theksoi se përparimi duhet matur me mundësitë që shoqëria u lë brezave që e ndjekin.
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Kur foli për Evropën dhe vështirësitë me të cilat përballet, ai vlerësoi se kontinenti ka ende shumë për të marrë nga përvojat dhe idetë që lindin jashtë tij. Sipas tij, është e domosdoshme që këto ide të kuptohen dhe të vihen në zbatim në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur.
Rama e quajti nder dhe privilegj pjesëmarrjen në këtë platformë, e cila sipas tij mbledh njohuri nga burime të papritura. Ai shtoi se kjo dëshmon se paqja nuk është një sukses diplomatik që i hap rrugën zhvillimit ekonomik, por një parakusht politik që e bën atë të realizueshëm.
Më tej, ai kujtoi se treguesi i vërtetë i progresit është horizonti i mundësive që u lihet atyre që vijnë pas nesh, dhe se ky horizont nuk i përket vetëm vendit tonë, por botës së përbashkët. Sipas tij, ka shumë çështje që duhen kuptuar e diskutuar mes njerëzve dhe ka shumë mençuri në botë, të cilën Evropa ende nuk ka arritur ta përvetësojë e ta zbatojë.