Osmani në SHBA, merr pjesë në gala mbrëmjen e Albanian-American Relations Council dhe takohet me Wesley Clark

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori pjesë në gala mbrëmjen e zhvilluar nga Albanian-American Relations Council në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u takua edhe me ish-gjeneralin amerikan Wesley Clark.

Pas aktivitetit, përmes një postimi, Osmani shprehu kënaqësinë për praninë e saj në këtë organizim dhe vlerësoi kontributin e mërgatës shqiptare në Amerikë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

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“Ishte kënaqësi të flasë në gala mbrëmjen e organizuar nga Albanian-American Relations Council dhe t’i falënderoj mërgatën tonë në Amerikë për kontributin e jashtëzakonshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës”, ka shkruar Osmani, transmeton “Bota sot”.

Ajo nënvizoi gjithashtu rëndësinë që ka luajtur diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara gjatë rrugëtimit historik të Kosovës.


Shtuar 25.09.2026 10:42

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