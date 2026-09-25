Osmani në SHBA, merr pjesë në gala mbrëmjen e Albanian-American Relations Council dhe takohet me Wesley Clark

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mori pjesë në gala mbrëmjen e zhvilluar nga Albanian-American Relations Council në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u takua edhe me ish-gjeneralin amerikan Wesley Clark.
Pas aktivitetit, përmes një postimi, Osmani shprehu kënaqësinë për praninë e saj në këtë organizim dhe vlerësoi kontributin e mërgatës shqiptare në Amerikë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Të lidhura
None found
“Ishte kënaqësi të flasë në gala mbrëmjen e organizuar nga Albanian-American Relations Council dhe t’i falënderoj mërgatën tonë në Amerikë për kontributin e jashtëzakonshëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës”, ka shkruar Osmani, transmeton “Bota sot”.
Ajo nënvizoi gjithashtu rëndësinë që ka luajtur diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara gjatë rrugëtimit historik të Kosovës.