Ora dimërore në 2026, ja data kur akrepat do të zhvendosen një orë pas

Ndryshimi nga ora verore në atë dimërore këtë vit do të πραγματοποιohet gjatë natës mes së shtunës, 24 tetor, dhe së dielës, 25 tetor 2026.
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Të dielën, më 25 tetor, në orën 03:00, akrepat do të zhvendosen pas, duke shënuar orën 02:00. Si pasojë, ajo natë do të jetë një orë më e gjatë dhe do të mund të flemë më shumë.
Me rikthimin e intervalit nga ora 02:00 deri në 03:00, kjo pjesë e natës do të përsëritet, duke e zgjatur natën e 25 tetorit me 60 minuta.
Pajisjet inteligjente, përfshirë telefonat celularë, kompjuterët dhe shumicën e aparateve të lidhura me internetin, pritet ta kryejnë automatikisht këtë përshtatje. Në të kundërt, orët analoge dhe disa pajisje të tjera do të kërkojnë ndërhyrje manuale.
Pas kalimit në orën dimërore, lindja dhe perëndimi i diellit do të ndodhin afërsisht një orë më herët, sipas kohës së shënuar në orë. Kështu, mëngjeset do të kenë më shumë dritë, ndërsa errësira do të nisë më herët gjatë pasdites.
Ky ndryshim lidhet me përshtatjen e orarit me numrin e orëve të ndriçimit natyror gjatë stinës së ftohtë.
Edhe pse kalimi i akrepave prapa sjell një orë shtesë gjumë atë natë, organizmit mund t’i duhet pak kohë të përshtatet me orarin e ri. Për këtë arsye, ritmi i gjumit dhe rutina e përditshme mund të preken përkohësisht.