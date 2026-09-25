Darka Trump–Xi në Shtëpinë e Bardhë bashkon elitat e teknologjisë dhe financës/ Nga “Kurthi i Tukididit” te Arabella 15-vjeçare dhe dollia për paqe

Takimi i organizuar nga Donald Trump për nder të presidentit kinez Xi Jinping shkoi përtej një ceremonie të zakonshme diplomatike.
Në darkën e zhvilluar në Shtëpinë e Bardhë u mblodhën disa nga figurat më të rëndësishme të teknologjisë dhe financave amerikane, në një periudhë kur rivaliteti mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës për inteligjencën artificiale, çipat e avancuar dhe epërsinë teknologjike po merr gjithnjë e më shumë peshë strategjike.
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Mes të ftuarve ishin Jensen Huang i Nvidia-s, Lisa Su e AMD-së, Tim Cook i Apple, Sam Altman i OpenAI, Mark Zuckerberg i Meta-s, Sundar Pichai i Google, Jeff Bezos i Amazon dhe Elon Musk. Në tryezë u ulën edhe drejtues financiarë dhe industrialë si Jamie Dimon i JPMorgan Chase, Larry Fink i BlackRock, David Solomon i Goldman Sachs dhe Jane Fraser e Citigroup.
Kjo përbërje i dha mbrëmjes një rëndësi që tejkalonte protokollin diplomatik. Përballë njëri-tjetrit ishin drejtuesit e kompanive që udhëheqin zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe presidentët e dy ekonomive më të mëdha të botës, ndërsa Uashingtoni dhe Pekini garojnë për teknologjitë që pritet të formësojnë ekonominë e dekadave të ardhshme.
Takimi mes Trump dhe Xi solli gjithashtu zgjatjen e armëpushimit tregtar SHBA–Kinë deri në janar. Sipas Reuters, kjo u jep palëve më shumë kohë për të vijuar negociatat mbi tarifat, blerjet kineze, furnizimin me minerale të rralla dhe kufizimet teknologjike.
Pavarësisht kësaj zgjatjeje, çështjet kryesore të mosmarrëveshjes nuk janë zgjidhur. Për kompanitë amerikane dhe kineze, tarifat dhe kufizimet tregtare mbeten të lidhura drejtpërdrejt me zhvillimet politike mes dy kryeqyteteve.
Gjatë bisedimeve, Xi Jinping ngriti edhe çështjen e Tajvanit dhe kërkoi që Shtetet e Bashkuara ta trajtojnë atë me kujdes.
Presidenti kinez iu referua edhe “Kurthit të Tukididit”, një koncept që nënkupton rrezikun e konfliktit kur një fuqi në rritje sfidon një fuqi dominuese. Xi deklaroi se dy vendet kanë interesa të përbashkëta dhe se përplasja mund të parandalohet përmes dialogut dhe mekanizmave që shmangin përshkallëzimin e krizave.
Reuters e renditi këtë mesazheve kryesore të samitit, duke e lidhur atë me tensionet që vazhdojnë të jenë të pranishme, edhe pse vizita u shoqërua me tone ceremoniale.
Pas atmosferës festive të darkës qëndronte një prej fronteve më të rëndësishme të konkurrencës SHBA–Kinë: inteligjenca artificiale.
Jensen Huang i Nvidia-s dhe Lisa Su e AMD-së drejtojnë kompani që furnizojnë një pjesë të rëndësishme të infrastrukturës së çipave për AI-në. Në të njëjtën kohë, Sam Altman i OpenAI, Sundar Pichai i Google dhe Mark Zuckerberg i Meta-s janë ndër emrat kryesorë në zhvillimin e modeleve dhe platformave të reja të inteligjencës artificiale.
Xi Jinping nënvizoi se zhvillimi i AI-së duhet të mbetet nën kontrollin e njerëzve. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara dhe Kina mund të shkëmbejnë pikëpamje mbi përfitimet dhe rreziqet që sjell kjo teknologji.
Në darkë mori pjesë edhe Arabella Kushner, vajza 15-vjeçare e Ivanka Trump dhe Jared Kushner. Ajo u ul pranë nënës së saj dhe anëtarëve të tjerë të familjes së presidentit amerikan, në një pozicion të dukshëm gjatë mbrëmjes.
Arabella njihet për lidhjen e saj me kulturën dhe gjuhën kineze, pasi ka mësuar mandarinisht që në moshë të vogël. Gjatë vizitës së Trump në Pekin në vitin 2017, presidenti amerikan i kishte treguar Xi Jinping një video të saj, ku Arabella, atëherë fëmijë, këndonte dhe recitonte poezi në mandarinisht. Xi e kishte përgëzuar për aftësitë në gjuhën kineze.
Organizimi i menusë u drejtua nga Zonja e Parë Melania Trump, ndërsa pjata dhe pijet ndërthurën elemente amerikane me ndikime nga kuzhina kineze.
Mbrëmja nisi me verën e gazuar amerikane “Blanc De Noir” të Schramsberg. Kjo zgjedhje lidhej me “Dollinë për Paqe” të vitit 1972, të bërë mes presidentit amerikan Richard Nixon dhe kryeministrit kinez Zhou Enlai. Sipas Shtëpisë së Bardhë, kjo verë vazhdon të përdoret në aktivitetet zyrtare.
Menuja përfshinte supë me kungull dhe kërpudha të egra, levrek me susam dhe garnitura me frymëzim aziatik. Për ëmbëlsirë u shërbye krem brûlée me vanilje, komposto qershie dhe akullore me mjaltë nga Shtëpia e Bardhë.
Darka bashkoi në të njëjtën sallë diplomacinë, politikën dhe botën e biznesit amerikan, ndërsa drejtuesit e kompanive më të mëdha të teknologjisë dhe financave u ulën përballë një prej rivalëve strategjikë kryesorë të Shteteve të Bashkuara.
Në fokusin e takimit qëndruan tregtia, Tajvani, teknologjia, çipat dhe gara për inteligjencën artificiale, çështje që vazhdojnë të përcaktojnë marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Pekinit.