Festimi me flamurin e këndit i kushton kartonin e kuq lojtarit izraelit

Futbollisti izraelit Sayed Abu Farkhi tërhoqi vëmendjen në përballjen ndaj Austrisë, pasi mënyra e festimit të golit i solli fillimisht një karton të verdhë dhe më pas përjashtimin nga loja.
Abu Farkhi realizoi për Izraelin, duke barazuar shifrat në 1-1. Pas golit, ai iu drejtua flamurit të këndit, e shkuli atë dhe përdori shtizën për të imituar lëshimin e një rakete.
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Arbitri Georgi Kabakov e ndëshkoi për këtë festim me karton të verdhë. Meqë lojtari ishte ndëshkuar më herët me një tjetër karton të verdhë, ai u detyrua të largohej nga fusha.
Veprimi i tij u komentua gjerësisht në rrjetet sociale dhe në mediat ndërkombëtare, sidomos për shkak të tensioneve të mëdha në Lindjen e Mesme dhe luftës në Gaza.
Megjithatë, Abu Farkhi nuk e kishte përdorur për herë të parë këtë mënyrë festimi. Futbollisti izraelit-arab e ka përsëritur të njëjtin gjest edhe pas golave të mëparshëm, duke marrë në disa raste karton të verdhë për të.
Për këtë arsye, situata e mbrëmshme u bë edhe më e debatueshme, pasi lojtari e dinte se festimi mund të ndëshkohej nga gjyqtari.
Largimi i tij ndikoi në vijimin e takimit. Austria, që tashmë kishte epërsi numerike, shënoi edhe dy gola të tjerë dhe e mbylli ndeshjen me fitoren 3:1.
Një festim i përsëritur, të cilin Abu Farkhi e kishte përdorur edhe më parë, përfundoi kështu me pasoja të kushtueshme si për të, ashtu edhe për përfaqësuesen e Izraelit.