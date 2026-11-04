Nëntë sfida sonte në Ligën e Kampionëve, Real Madridi dhe Liverpooli kërkojnë të ruajnë ecurinë perfekte

Mbrëmja e sotme, e mërkurë, sjell nëntë takime të xhiros së katërt të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve. Në fushë zbresin emra të mëdhenj të futbollit evropian, në një program me disa duele që premtojnë interes.
Dy ndeshjet hapëse luhen në orën 18:45: AEK pret Real Madridin në Greqi, kurse Liverpooli përballet në Stamboll me Fenerbahçen.
Të lidhura
None found
Për Liverpoolin, udhëtimi në Turqi vjen pas tri fitoreve në tri sfidat e para të këtij edicioni, përballë Atletico Madridit, LASK-ut dhe Villarrealit. Megjithatë, anglezët nuk kanë arritur të fitojnë asnjërën prej gjashtë transfertave kundër klubeve turke në Ligën e Kampionëve.
Në formacionin titullar të Fenerbahces pritet të përfshihet edhe Vedat Muriqi. Prania e sulmuesit të Kosovës i shton kësaj ndeshjeje interesin për tifozët kosovarë.
Edhe Real Madridi mbërrin në këtë xhiro me pikët e plota nga tri takimet e para. Pas sukseseve 2-1 kundër Interit, 4-3 ndaj Romës dhe 4-1 përballë Leipzigut, skuadra madrilene kërkon të vijojë me fitore në Athinë.
Bilanci historik në tokën greke, sidoqoftë, nuk është i favorshëm për gjigantin spanjoll. Në tetë transferta evropiane kundër skuadrave greke, Real Madridi ka marrë vetëm një fitore. Nga ana tjetër, AEK ka mbetur i pamposhtur në të dyja ndeshjet që ka luajtur në shtëpi ndaj madrilenëve.
Pjesa tjetër e programit, me shtatë përballje, nis në orën 21:00.
Mes dueleve që spikatin është ai ndërmjet RB Leipzigut dhe Manchester Cityt. Skuadra angleze synon suksesin e tretë të këtij edicioni, ndërsa gjermanët kërkojnë të reagojnë pas disfatës 4-1 me Real Madridin në xhiron e kaluar. Në takimet direkte të viteve të fundit, epërsia ka qenë e Manchester Cityt, që ka fituar katër nga gjashtë ndeshjet me Leipzigun.
Slavia Praga do të presë Arsenalin, i cili i ka kaluar pa humbje tri sfidat e para. “Topçinjtë” regjistruan fitore ndaj Napolit dhe Lille, ndërsa nga transferta me Bayern Munichun dolën me një barazim 2-2.
Në “Signal Iduna Park”, Borussia Dortmund luan kundër Real Betisit. Një tjetër duel me interes zhvillohet në Portugali, ku Porto pret Napolin, kampionin italian.
Programin e mbrëmjes e plotësojnë takimet PSV Eindhoven – Club Brugge, Lens – Como dhe Viking – Sabah.
Të gjitha përballjet dhe oraret:
18:45 – AEK – Real Madrid
18:45 – Fenerbahce – Liverpool
21:00 – Borussia Dortmund – Real Betis
21:00 – RB Leipzig – Manchester City
21:00 – Lens – Como
21:00 – Porto – Napoli
21:00 – PSV Eindhoven – Club Brugge
21:00 – Slavia Praga – Arsenal
21:00 – Viking – Sabah