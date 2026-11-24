Como po e konsideron Joshua Zirkzee si një mundësi për të përforcuar sulmin në afatin kalimtar të janarit. Skuadra e drejtuar nga Cesc Fabregas po kërkon alternativa pasi Moise Kean, i afruar gjatë verës, pësoi një dëmtim të rëndë që do ta mbajë sulmuesin italian larg fushës edhe për disa muaj.
Fabregas konfirmoi gjatë fundjavës se Kean ishte dëmtuar në stërvitje javën e kaluar. Sipas trajnerit të Comos, mungesa e tij do të zgjasë «disa muaj të tjerë, jo javë», çka e ka shtyrë klubin të rishikojë mundësitë në repartin ofensiv.
Të lidhura
None found
Sipas Gianluca Di Marzio, klubi i Serie A është mes skuadrave italiane që po interesohen për Zirkzee. Como po shqyrton alternativat në treg, por ende nuk ka nisur bisedime zyrtare me Manchester United për sulmuesin holandez.
Një kthim në Itali mund të jetë një mundësi për Zirkzee, i cili nuk ka kaluar një periudhë të mirë që prej transferimit nga Bologna në Old Trafford në vitin 2024, për një shumë fillestare prej 42.5 milionë eurosh. Ai ka humbur pozicione në hierarkinë e ekipit dhe nuk është aktivizuar ende si titullar në ndonjë ndeshje zyrtare të United gjatë sezonit 2026/27.
Në 11 aktivizime si zëvendësues në Ligën Premier, Ligën e Kampionëve dhe Kupën EFL, Zirkzee ka luajtur gjithsej 231 minuta. Sulmuesi dukej se nuk bënte pjesë në planet e ish-trajnerit Michael Carrick, ndërsa e ardhmja e tij me trajnerin e ri Mauricio Pochettino mbetet e paqartë.
Interesi për Zirkzee nuk kufizohet te Como. Edhe Napoli thuhet se po ndjek situatën e holandezit, teksa mund të kërkojë një sulmues në treg nëse Lorenzo Lucca largohet nga klubi.
Paraqitjet e mëparshme të Zirkzee në Serie A e mbajnë atë mes emrave të kërkuar në kampionatin italian. Gjatë periudhës së vështirë në Angli, përveç Comos dhe Napolit, ai është lidhur edhe me një transferim te Juventus, Roma dhe Milan.