Ardian Ismajli e ka përfunduar më herët se sa pritej vitin 2026, pasi pësoi lëndime në ndeshjen e fundit të Torinos në kampionat.
Pas dëmtimeve të marra ndaj Napolit, mbrojtësi nuk pritet të luajë deri vitin e ardhshëm dhe do të duhet të pushojë të paktën një muaj.
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Në përballjen që Torino e humbi 1:0 fundjavën e kaluar, Ismajli pësoi frakturë në dorën e djathtë, si dhe lëndoi muskulin e kofshës së majtë.
Ekziston mundësia që futbollisti t’i nënshtrohet operacionit, çka do ta linte jashtë fushës deri në janar të vitit të ardhshëm.
Torino do ta ndiejë mungesën e tij gjatë kësaj periudhe, veçanërisht duke pasur parasysh besimin e trajnerit Ignacio Abate te mbrojtësi i Shqipërisë.
Ismajli, 30 vjeç, ka zhvilluar 13 ndeshje për Torinon këtë sezon. Kontrata e tij me klubin është e vlefshme deri në qershor të vitit 2027.