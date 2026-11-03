Ndarja tragjike nga jeta e Jesus de Miguel, sulmuesit që hyri në historinë e Tenerifes

Ndarja tragjike nga jeta e Jesus de Miguel, sulmuesit që hyri në historinë e Tenerifes

Jesus de Miguel, një prej protagonistëve të rikthimit të Tenerifes në divizionin e dytë spanjoll, humbi jetën mëngjesin e sotëm, të martën e 3 nëntorit. Futbollisti spanjoll kishte pësuar lëndime të rënda një ditë më parë, gjatë përballjes së Tenerifes me Andorrën.

Në minutat e fundit të takimit, sulmuesi u përplas fort me Jesus Owono, portierin e skuadrës mysafire, teksa të dy po luftonin për topin. Pas goditjes, De Miguel humbi ndjenjat dhe mbeti i shtrirë në fushë.

Të lidhura

None found

Stafi mjekësor ndërhyri menjëherë, përpara se lojtari të dërgohej në Spitalin Universitar Nuestra Señora de Candelaria. Ai u shtrua në gjendje të rëndë, ndërsa gjatë natës Tenerife bëri të ditur se gjendja e tij neurologjike ishte rënduar. Konfirmimi i vdekjes erdhi në orën 8 të mëngjesit të së martës.

Me nofkën “Demi”, De Miguel ishte një sulmues mëngjarash me gjatësi 190 centimetra. Hapat e parë në futboll i hodhi në ekipet e moshave të klubeve të Madridit, mes të cilave edhe Leganes.

Përpara transferimit te Castellon në janar 2023, rrugëtimi i tij përfshiu Lugo Fuenlabrada, Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Union Adarve, Navalcarnero dhe Unionistas de Salamanca.

Një nga ngjitjet e para të karrierës e arriti në vitin 2018 me Internacional de Madrid, duke siguruar kalimin në Segunda Division B. Përballja vendimtare e play-off-it u zhvillua në stadiumin Heliodoro Rodriguez Lopez të Tenerifes. Aty, skuadra e tij mposhti ekipin e dytë të klubit, fanellën e të cilit ai do ta vishte disa vite më vonë.

Në sezonin 2018/19, De Miguel ishte pjesë edhe e Fuenlabradës që siguroi ngjitjen në divizionin e dytë. Më pas, gjatë sezonit të parë me Unionistas de Salamanca, realizoi 12 gola në kampionat, duke tërhequr interesimin e Castellon.

Qëndrimi i tij te Castellon zgjati tre sezone. Në vitin 2024, ai dha një kontribut vendimtar në ngjitjen e skuadrës në divizionin e dytë, me 16 gola të shënuar atë sezon në Primera Federacion. Bilanci i përgjithshëm me klubin arriti në 25 gola, tre prej të cilëve në divizionin e dytë.

Më 8 korrik 2025, Tenerife siguroi shërbimet e tij me një marrëveshje që shtrihej deri në qershor 2028. Klubi kërkonte për sulmin një lojtar me përvojë dhe njohje të kategorisë së tretë, i aftë ta ndihmonte në synimin për t’u rikthyer në divizionin e dytë.

I ardhur nga Castellon në verën e vitit 2025, De Miguel fitoi shpejt simpatinë e tifozëve të Tenerifes. Vetëm në pesë takimet e para zyrtare realizoi gjashtë herë, një fillim që nuk e kishte arritur asnjë debutues tjetër në historinë 103-vjeçare të klubit.

Sezonin e parë e mbylli me 11 gola në Primera Federacion, kategoria e tretë e futbollit spanjoll. Me këtë kontribut, u kthye në një nga figurat kryesore të skuadrës që siguroi rikthimin në divizionin e dytë.

Për tifozët, vlerat e tij nuk kufizoheshin te golat. Ata çmonin mënyrën luftarake të lojës, rrezikshmërinë brenda zonës së penalltisë dhe aftësinë për të shënuar në çaste vendimtare. Paraqitjet e sulmuesit patën peshë në një sezon që i solli Tenerifes një prej arritjeve më të rëndësishme të viteve të fundit.

Duke përmbushur pritshmëritë me 11 realizime, De Miguel e ndihmoi klubin të siguronte një tjetër ngjitje në kategorinë e parë. Për mbështetësit e Tenerifes, emri i tij u lidh me një sukses që riktheu shpresën për një të ardhme më të mirë.

Në nisje të këtij sezoni, hapësirat e tij në fushë ishin disi më të kufizuara. Përballja me Andorrën përbënte ndeshjen e gjashtë të sulmuesit në kampionat.

Pikërisht në stadiumin Heliodoro Rodriguez Lopez, tragjedia ndërpreu karrierën e De Miguel, pak kohë pasi ai kishte qenë pjesë e një prej sukseseve më të mëdha të klubit në historinë e tij të afërt.


Shtuar 3.11.2026 11:14

Tags: , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane