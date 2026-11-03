Ndarja tragjike nga jeta e Jesus de Miguel, sulmuesit që hyri në historinë e Tenerifes

Jesus de Miguel, një prej protagonistëve të rikthimit të Tenerifes në divizionin e dytë spanjoll, humbi jetën mëngjesin e sotëm, të martën e 3 nëntorit. Futbollisti spanjoll kishte pësuar lëndime të rënda një ditë më parë, gjatë përballjes së Tenerifes me Andorrën.
Në minutat e fundit të takimit, sulmuesi u përplas fort me Jesus Owono, portierin e skuadrës mysafire, teksa të dy po luftonin për topin. Pas goditjes, De Miguel humbi ndjenjat dhe mbeti i shtrirë në fushë.
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Stafi mjekësor ndërhyri menjëherë, përpara se lojtari të dërgohej në Spitalin Universitar Nuestra Señora de Candelaria. Ai u shtrua në gjendje të rëndë, ndërsa gjatë natës Tenerife bëri të ditur se gjendja e tij neurologjike ishte rënduar. Konfirmimi i vdekjes erdhi në orën 8 të mëngjesit të së martës.
Me nofkën “Demi”, De Miguel ishte një sulmues mëngjarash me gjatësi 190 centimetra. Hapat e parë në futboll i hodhi në ekipet e moshave të klubeve të Madridit, mes të cilave edhe Leganes.
Përpara transferimit te Castellon në janar 2023, rrugëtimi i tij përfshiu Lugo Fuenlabrada, Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Union Adarve, Navalcarnero dhe Unionistas de Salamanca.
Një nga ngjitjet e para të karrierës e arriti në vitin 2018 me Internacional de Madrid, duke siguruar kalimin në Segunda Division B. Përballja vendimtare e play-off-it u zhvillua në stadiumin Heliodoro Rodriguez Lopez të Tenerifes. Aty, skuadra e tij mposhti ekipin e dytë të klubit, fanellën e të cilit ai do ta vishte disa vite më vonë.
Në sezonin 2018/19, De Miguel ishte pjesë edhe e Fuenlabradës që siguroi ngjitjen në divizionin e dytë. Më pas, gjatë sezonit të parë me Unionistas de Salamanca, realizoi 12 gola në kampionat, duke tërhequr interesimin e Castellon.
Qëndrimi i tij te Castellon zgjati tre sezone. Në vitin 2024, ai dha një kontribut vendimtar në ngjitjen e skuadrës në divizionin e dytë, me 16 gola të shënuar atë sezon në Primera Federacion. Bilanci i përgjithshëm me klubin arriti në 25 gola, tre prej të cilëve në divizionin e dytë.
Më 8 korrik 2025, Tenerife siguroi shërbimet e tij me një marrëveshje që shtrihej deri në qershor 2028. Klubi kërkonte për sulmin një lojtar me përvojë dhe njohje të kategorisë së tretë, i aftë ta ndihmonte në synimin për t’u rikthyer në divizionin e dytë.
I ardhur nga Castellon në verën e vitit 2025, De Miguel fitoi shpejt simpatinë e tifozëve të Tenerifes. Vetëm në pesë takimet e para zyrtare realizoi gjashtë herë, një fillim që nuk e kishte arritur asnjë debutues tjetër në historinë 103-vjeçare të klubit.
Sezonin e parë e mbylli me 11 gola në Primera Federacion, kategoria e tretë e futbollit spanjoll. Me këtë kontribut, u kthye në një nga figurat kryesore të skuadrës që siguroi rikthimin në divizionin e dytë.
Për tifozët, vlerat e tij nuk kufizoheshin te golat. Ata çmonin mënyrën luftarake të lojës, rrezikshmërinë brenda zonës së penalltisë dhe aftësinë për të shënuar në çaste vendimtare. Paraqitjet e sulmuesit patën peshë në një sezon që i solli Tenerifes një prej arritjeve më të rëndësishme të viteve të fundit.
Duke përmbushur pritshmëritë me 11 realizime, De Miguel e ndihmoi klubin të siguronte një tjetër ngjitje në kategorinë e parë. Për mbështetësit e Tenerifes, emri i tij u lidh me një sukses që riktheu shpresën për një të ardhme më të mirë.
Në nisje të këtij sezoni, hapësirat e tij në fushë ishin disi më të kufizuara. Përballja me Andorrën përbënte ndeshjen e gjashtë të sulmuesit në kampionat.
Pikërisht në stadiumin Heliodoro Rodriguez Lopez, tragjedia ndërpreu karrierën e De Miguel, pak kohë pasi ai kishte qenë pjesë e një prej sukseseve më të mëdha të klubit në historinë e tij të afërt.