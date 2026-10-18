Myrto Uzuni shënon në MLS, por Austin mposhtet pas përmbysjes së Vancouverit

Myrto Uzuni shënon në MLS, por Austin mposhtet pas përmbysjes së Vancouverit

Myrto Uzuni gjeti rrjetën për Austinin në sfidën e radhës në MLS, por skuadra e tij nuk arriti të ruante epërsinë ndaj Vancouver Whitecaps, ku luan edhe Thomas Muller.

Sulmuesi i Kombëtares shqiptare shënoi në minutën e 41-të. Pas një pasimi të gabuar prapa nga një lojtar kundërshtar, beratasi e kuptoi menjëherë situatën, mori topin dhe, përballë portierit, e dërgoi në rrjetë.

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Në pjesën e dytë, Vancouveri përmbysi rezultatin me golat e Gauld në minutën e 46-të dhe Diaby në të 71-ën. Ky ishte goli i shtatë i Uzunit në MLS këtë sezon; ai ka dhënë gjithashtu edhe dy asistime.


Shtuar 18.10.2026 09:09

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