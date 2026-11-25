Në Shkup zhvillohet sot një marsh proteste kundër femicidit dhe dhunës ndaj grave, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave.
Protesta do të nisë në orën 17:00 nga parku „Gruaja Luftëtare“ dhe do të vijojë deri përpara MPB-së. Nisma “Asnjë më shumë“ kërkon që institucionet të mbajnë përgjegjësi, të garantojnë mbrojtje në kohë dhe të sigurojnë drejtësi për viktimat e dhunës. Në përfundim të marshit është planifikuar edhe një aksion performativ.
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“Kur institucionet janë të shurdhra, le t’i detyrojmë të na dëgjojnë! Nuk do të heshtim!”, thuhet në thirrjen për protestë.