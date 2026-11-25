Policia e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve dhe institucioneve të tregojnë kujdes ndaj një e-maili mashtrues që po shpërndahet në adresa të ndryshme elektronike, duke u paraqitur në emër të ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të Policisë, Fehmi Hoti, si dhe Agjencisë së Kosovës për Siguri Kibernetike.
Mesazhi, i cili mban titullin “Raport: Krim Kibernetik/Droga të paligjshme”, përmban kërcënime për arrestim në rast se marrësit nuk paraqiten brenda 24 orëve në polici, sipas njoftimit zyrtar.
Të lidhura
None found
Autoritetet kanë sqaruar se bëhet fjalë për një dokument jozyrtar dhe u kanë kërkuar qytetarëve ta shpërfillin, të mos kryejnë asnjë veprim dhe të mos i përgjigjen dërguesit.
Institucionet kanë bërë të ditur se rasti do të trajtohet dhe se do të ndërmerren hapa të mëtejmë.