Grupi i Grave Deputete po organizon sot Asamblenë e Grave Parlamentare dhe Asambleiste, në kuadër të nisjes së fushatës “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore”.
Takimi mbahet në Kuvendin e Kosovës dhe zhvillohet nën temën “Të sigurojmë drejtësi, të mbrojmë të mbijetuarat dhe t’i japim fund pandëshkueshmërisë”. Në seancën plenare marrin pjesë deputete, si dhe asambleiste të kuvendeve komunale në Kosovë.
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Diskutimet përqendrohen te qasja në drejtësi, mbështetja dhe mbrojtja e të mbijetuarave të dhunës, si dhe lufta kundër pandëshkueshmërisë së personave përgjegjës për dhunën me bazë gjinore.
Fushata ndërkombëtare nis më 25 nëntor, Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, dhe mbyllet më 10 dhjetor, Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut.