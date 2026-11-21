Sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Taulant Seferi, ka shënuar një gol të bukur në pjesën e dytë të ndeshjes Kayserispor – Sariyer, që po luhet për javën e 15-të të Ligës së Parë turke dhe që rezulton 3-0.
Në minutën e 39-të, ai u fut me elegancë në zonë, dribloi mbrojtësin kundërshtar dhe gjuajti fuqishëm në cepin e katërkëndëshit, duke e lënë portierin pa asnjë mundësi për ta ndalur topin.
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Për Seferin, ky është goli i 10-të në këtë sezon të kampionatit turk me Kayserispor, arritja më e rëndësishme deri më tani në karrierën e tij.
Seferi kishte marrë ftesë nga trajneri Maran te Kombëtarja për ndeshjet e nëntorit në Ligën e Kombeve, por nuk u aktivizua asnjë minutë, për shkak të konkurrencës në repartin ofensiv.