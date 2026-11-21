Hansi Flick, trajneri i Barcelonës, ka nënvizuar se vëmendja e tij është tërësisht te skuadra e tij dhe jo te Real Madridi, megjithëse e pranon se rivalët në La Liga kanë forcë të madhe.
I pyetur nëse e priste që Real Madridi të përmirësohej në këtë nivel gjatë sezonit, tekniku gjerman theksoi se ka edhe ekipe të tjera që po bëjnë paraqitje të spikatura.
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Flick vuri në dukje se Atletico Madridi dhe Real Betis po kalojnë një sezon fantastik dhe se La Liga është shumë e fortë.
Ai përmendi gjithashtu Villarrealin, kundërshtarin e radhës të Barcelonës, duke i cilësuar paraqitjet e tyre si të shkëlqyera dhe trajnerin Inigo si një teknik të jashtëzakonshëm, shumë të ri dhe me një të ardhme të ndritur përpara.
Më tej, Flick sqaroi se Barcelona nuk shqetësohet për rezultatet apo paraqitjet e Real Madridit, sepse përparësi ka mbrojtja e pozitës së tyre në renditje.
Lidhur me përballjen kundër Real Madridit, ai tha se ajo tashmë i përket së shkuarës dhe se fokusi është te Villarreali. Sipas tij, Real Madridi nuk i intereson dhe ajo që bëjnë ata nuk e shqetëson.
Ai kujtoi se Barcelona ndodhet tre pikë përpara Real Madridit dhe se qëllimi është të ruajë këtë pozicion, pasi kjo është ajo që ka rëndësi për ta.