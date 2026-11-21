Jose Mourinho ka kaluar në fazën e tretë të projektit të tij te Real Madridi, teksa trajneri portugez kërkon që skuadra të shfaqë përparim të mëtejshëm përpara ndërprerjes së dimrit.
Sipas gazetës spanjolle Diario AS, Mourinho ka përcaktuar disa synime për periudhën deri në Krishtlindje: të ngrejë nivelin e paraqitjeve, të sigurojë kualifikimin në fazën e eliminimit direkt të Ligës së Kampionëve dhe, në rastin më të mirë, ta mbyllë gjysmën e parë të sezonit në krye të La Ligës.
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Që nga marrja e drejtimit në korrik, tekniku portugez e ka ndarë punën në tri etapa. E para ishte përqendruar te njohja më e thellë e futbollistëve dhe karakteristikave të tyre, kurse e dyta kishte si qëllim përmirësimin e gjendjes taktike dhe fizike të ekipit.
Një ndër zhvillimet më të rëndësishme të kësaj periudhe ka qenë bashkëpunimi mes Arda Gulerit dhe Bernardo Silvës, të cilët janë shndërruar në një pikë të fortë të skuadrës.
Tashmë Mourinho përballet me një kalendar tejet të ngarkuar, sepse Real Madridi do të zhvillojë nëntë ndeshje në harkun e 29 ditëve. Pjesa më e vështirë e këtij orari pritet të jetë një periudhë prej vetëm një jave, gjatë së cilës madrilenët do të luajnë në transfertë kundër Real Sociedadit, Athletic Bilbaos dhe Arsenalit.
Pavarësisht kësaj, trajneri ka marrë edhe lajme pozitive përpara kësaj faze. Aurelien Tchouameni dhe Bernardo Silva janë rikuperuar nga problemet e tyre dhe pritet të jenë gati për sfidën kundër Celta Vigos.
Eder Militao gjithashtu ka shënuar përparim në aspektin fizik, ndërsa Vinicius Junior i rikthehet ekipit pas angazhimeve me përfaqësuesen në një formë të mirë shënimi.
Mourinho ka theksuar se ndërtimi i një skuadre fitimtare kërkon kohë dhe se nuk beson në ndryshime të menjëhershme apo në momente që e përmbysin gjithçka përnjëherë.
Portugezi preferon t’i besojë procesit të punës, duke synuar që ekipi të përmirësohet gradualisht dhe të përmbushë objektivat e vendosura para përfundimit të vitit.