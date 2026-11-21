Në javën e 12-të të Superligës turke po zhvillohet takimi mes Amedspor dhe Rizespor, ku skuadra vendase po humbet me rezultatin 0-2. Një nga golat e miqve mban firmën e Qazim Laçit, i cili u bë protagonist në këtë sfidë.
Mesfushori dibran shfrytëzoi një aksion të bukur sulmues, depërtoi me saktësi në hapësirën e lënë nga mbrojtja kundërshtare dhe më pas e shërbeu topin te Ali Sowe. Ish-sulmuesi i Skënderbeut e kishte të lehtë të shënonte para portës së zbrazët, duke e dërguar topin në rrjetë në minutën e 54-të.
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Amedspor drejtohet nga trajneri shqiptar Besnik Hasi, i cili këtë sezon ka bërë një punë të shkëlqyer duke e ngritur ekipin në vendin e tretë të elitës së futbollit turk, pozicion që të çon në Europa League. Ndërkohë, për Laçin ky është asisti i parë në këtë edicion, teksa ai ka shënuar edhe tre gola.